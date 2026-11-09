Bayburt Ortaokulu kapalı salonda küçükler il birincisi oldu

Bayburt'ta düzenlenen Okul Sporları Futbol Küçükler İl Birinciliği müsabakaları sona erdi. Kapalı spor salonunda gerçekleştirilen organizasyonda öğrenciler il birinciliği için kıyasıya mücadele etti.

turnuva ve sonuçlar:

Müsabakalar sonunda Bayburt Ortaokulu turnuvayı birinci sırada tamamladı. İkinci olan ekip Şehit Sebahattin Bozo Ortaokulu olurken, üçüncülüğü Gökçedere Şehit Samet Akdeniz İmam Hatip Ortaokulu elde etti.

ödül ve tebrikler:

Bayburt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, dereceye giren okulları ve öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Organizasyon, il çapında küçük yaş kategorisindeki yeteneklerin gelişimine katkı sağlamayı amaçladı.

Turnuva, katılan okullar ve öğrencilerin performanslarıyla tamamlanmış; kazanan ekipler il birinciliği için sevincini paylaştı.

OKUL SPORLARINDA FUTBOL KÜÇÜKLER İL BİRİNCİSİ BELLİ OLDU