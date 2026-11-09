Dolar 50,1781 +0,09%
Euro 56,2392 +0,65%
Bist 11.548,45 +0,57%
Altın Gram 6.624,05 +0,76%
EUR/USD 1,1196 +0,47%
Brent Petrol 96,92 -1,42%
--°

Bayburt Ortaokulu kapalı salonda küçükler il birincisi oldu

Bayburt'ta düzenlenen Okul Sporları Futbol Küçükler İl Birinciliği'nde Bayburt Ortaokulu birinci oldu, Şehit Sebahattin Bozo ikinci, Gökçedere üçüncü.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 13:32

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Bayburt Ortaokulu kapalı salonda küçükler il birincisi oldu

Bayburt Ortaokulu kapalı salonda küçükler il birincisi oldu

Bayburt'ta düzenlenen Okul Sporları Futbol Küçükler İl Birinciliği müsabakaları sona erdi. Kapalı spor salonunda gerçekleştirilen organizasyonda öğrenciler il birinciliği için kıyasıya mücadele etti.

turnuva ve sonuçlar:

Müsabakalar sonunda Bayburt Ortaokulu turnuvayı birinci sırada tamamladı. İkinci olan ekip Şehit Sebahattin Bozo Ortaokulu olurken, üçüncülüğü Gökçedere Şehit Samet Akdeniz İmam Hatip Ortaokulu elde etti.

ödül ve tebrikler:

Bayburt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, dereceye giren okulları ve öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Organizasyon, il çapında küçük yaş kategorisindeki yeteneklerin gelişimine katkı sağlamayı amaçladı.

Turnuva, katılan okullar ve öğrencilerin performanslarıyla tamamlanmış; kazanan ekipler il birinciliği için sevincini paylaştı.

OKUL SPORLARINDA FUTBOL KÜÇÜKLER İL BİRİNCİSİ BELLİ OLDU

OKUL SPORLARINDA FUTBOL KÜÇÜKLER İL BİRİNCİSİ BELLİ OLDU

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Elazığspor zirvede tek başına kaldı
images

Bayburt Üniversitesi boksörleri ÜNİLİG'te dört madalya kazandı
images

Ev sahibi Düzce, Nurettin-Haydar Zafer turnuvasında takım halinde üçüncü oldu
images

Kepez kadın hentbol takımı zorlu maçta ikinci sırayı pekiştirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Lösemiye karşı bilinç: hastanede farkındalık eğitimi düzenlendi

Samsun'da narkotik ekipleri 340 bin 300 sentetik hap ele geçirdi

Durağan'da miniklere uygulamalı trafik eğitimi

Aliağa HABAŞ çelik tesisinde şiddetli patlama, itfaiye müdahalesi sürüyor

TREND HABERLER

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Yeka GES-2026'da 11 bölge için 785 MWe kapasiteli teklifler netleşti

Akbank’tan COP31’e kalıcı iklim finansmanı çağrısı: 2030 hedefi 2,5 trilyon TL

Türkiye ve İspanya’dan sağlık teknolojilerinde bilim köprüsü kuruluyor