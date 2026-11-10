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Çanakkale'de 10 kasım anma töreni: saat 09.05'te saygı duruşu ve çelenk sunuldu

Çanakkale'de 10 Kasım anma töreninde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yılında saat 09.05'te iki dakikalık saygı duruşu yapıldı; yetkililer çelenk sundu ve vatandaşlar karanfil bıraktı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 09:39

GÜNCELLEME: 10 Kasım 2026 - 09:43

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Çanakkale'de 10 kasım anma töreni: saat 09.05'te saygı duruşu ve çelenk sunuldu

Çanakkale'de anma töreni

Çanakkale'de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yıldönümü dolayısıyla 10 Kasım sabahı Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

Törenin akışı:

Tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Saat 09.05'te tüm katılımcılar iki dakikalık saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okundu.

Trafikte bulunan bazı vatandaşlar araçlarından inerek saygı duruşuna iştirak etti. Törenin sonunda anıta karanfil bırakıldı.

Katılımcılar ve temsilciler:

Törene Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutan vekili Deniz Albay Murat Torunoğlu, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, siyasi parti yöneticileri, öğrenciler, askeri erkan, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile sürdürülen tören, katılımcıların anıta karanfil bırakmasıyla sona erdi.

ÇANAKKALE’DE, TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN VEFATININ 88....

ÇANAKKALE’DE, TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN VEFATININ 88. YILDÖNÜMÜ DOLAYISIYLA SAAT 09.05’TE SAYGI DURUŞUNDA BULUNULARAK ÇELENK BIRAKILDI.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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