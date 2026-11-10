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Aydın'da 10 kasım: Atatürk'ü anarken 09.05'te kent sustu

Aydın Valiliği önündeki törende protokol üyeleri ve vatandaşlar, Atatürk'ün 88. ölüm yıldönümünü andı; 09.05'te sirenlerle saygı duruşu yapıldı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 09:42

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EDİTÖR: Emre Koç

Aydın'da 10 kasım: Atatürk'ü anarken 09.05'te kent sustu

Aydın'da törenin akışı:

Aydın Valiliği önünde düzenlenen anma törenine protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program, Atatürk Anıtı önüne çelenk konulmasıyla başladı ve resmi tören unsur ve ritüellerine uygun şekilde devam etti. Tören sırasında Atatürk'ün kendi sesinden 10. Yıl Nutku dinletildi, ardından saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

09.05'teki sessizlik ve etkisi:

Atatürk'ün vefat saatinde, saat 09.05'te kent genelinde sirenler çaldı ve kısa süreli bir sessizlik sağlandı. Bu an için sürücüler araçlarını durdurarak saygı duruşuna geçti; bazı vatandaşlar ise duygusal anlar yaşayıp gözyaşlarına hakim olamadı. Tören alanında ve çevresinde bir an için hareketlilik azaldı, kentte sessiz ve saygılı bir atmosfer hâkim oldu.

Katılım ve anma dili:

Programda protokol konuşmaları ve anma mesajları yer aldı. Katılımcılar, Atatürk'ün anısına saygılarını sunarken birlik ve birliktelik vurgusu öne çıktı. Tören, resmi ritüellerin yanı sıra halkın yoğun ilgisiyle gerçekleşti ve toplumun farklı kesimlerinden insanlar anma etkinliğine katkı sağladı.

Günün akışı boyunca düzenlenen program, Atatürk'ün mirasının anılmasına yönelik geleneksel uygulamaların korunması ve halka açık anmanın sağlanması açısından planlandığı şekilde tamamlandı.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ&#039;NİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK&#039;ÜN ÖLÜMÜNÜN 88. YILI DOLAYISIYLA...

TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ÖLÜMÜNÜN 88. YILI DOLAYISIYLA, AYDIN'DA ANMA TÖRENİ DÜZENLENDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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