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Taksim'de anıt önünde Atatürk için saygı duruşu

Atatürk, ölümünün 88. yıldönümünde İstanbul Valiliği'nin töreniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda anıldı; 09.05'te saygı duruşu yapıldı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 09:43

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Taksim'de anıt önünde Atatürk için saygı duruşu

Taksim'de anma töreni

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 88'inci yıldönümünde Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törenle anıldı. İstanbul Valiliği tarafından organize edilen program sabah saatlerinde gerçekleştirildi.

Törene katılanlar:

Törene İstanbul Valisi Davut Gül, 1'inci Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral İdris Tataroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile siyasi parti temsilcileri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları üyeleri katıldı.

Anma ve saygı duruşu:

Tören saat 08.50'de başladı. İstanbul Valisi Davut Gül, Orgeneral Bahtiyar Ersay ve İBB Başkan Vekili Nuri Aslan sırasıyla Cumhuriyet Anıtı'na çelenk koydu ve anıta çelenk sunumu yapıldı. Ardından baro, siyasi parti ve çeşitli sivil toplum kuruluşları temsilcileri de anıta çelenk bıraktı.

Program, Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat olan 09.05'te gerçekleştirilen saygı duruşu ile devam etti ve törende İstiklal Marşı okundu. Anma töreni, resmi protokol ve toplum temsilcilerinin katılımıyla tamamlandı.

ATATÜRK’ÜN ÖLÜMÜNÜN 88’İNCİ YILDÖNÜMÜ SEBEBİYLE TAKSİM CUMHURİYET ANITI’NDA BİR ANMA PROGRAMI...

ATATÜRK’ÜN ÖLÜMÜNÜN 88’İNCİ YILDÖNÜMÜ SEBEBİYLE TAKSİM CUMHURİYET ANITI’NDA BİR ANMA PROGRAMI DÜZENLENDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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