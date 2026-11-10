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Bodrum'da MUSKİ 21 bin metrelik içme suyu hattını yeniliyor

MUSKİ, Bodrum'un Torba, Gölköy, Türkbükü, Gündoğan, Yalıkavak, Geriş, Koyunbaba ve Gümüşlük mahallelerinde 21 bin metrelik içme suyu hattını yeniliyor.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 09:45

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EDİTÖR: Serkan Varol

Bodrum'da MUSKİ 21 bin metrelik içme suyu hattını yeniliyor

Çalışmanın kapsamı ve başlangıç noktası

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, Bodrum'da içme suyu altyapısını güçlendirmek ve su kayıplarını azaltmak amacıyla yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Gümüşlük Mahallesi'nde başlatılan müdahale, Kuzey Ring Hattı kapsamında 8 mahalleyi kapsıyor.

Projede hedeflenen hat uzunluğu 21 bin metrelik içme suyu hattı olarak açıklandı. Çalışma, Torba, Gölköy, Türkbükü, Gündoğan, Yalıkavak, Geriş, Koyunbaba ve Gümüşlük mahallelerini kapsıyor ve inşaat yasağının sona ermesinin ardından hız kazandı.

İş programı ve zamanlama:

MUSKİ ekipleri, 15 Ekim 2026 tarihinde sona eren inşaat yasağı sonrasında programı hızlandırdı. Yapılan açıklamada, çalışmaların belirlenen program doğrultusunda diğer mahallelerde de kademeli olarak devam edeceği belirtildi.

Malzeme tercihi ve beklenen faydalar:

Yetkililer, ekonomik ömrünü tamamlayan eski CTP boruların daha dayanıklı düktil borular ile değiştirildiğini vurguladı. Bu değişimle hatların ömrünün uzatılması, arıza sıklığının azalması ve su kayıplarının en aza indirilmesi hedefleniyor.

Projenin belediye yönetiminin altyapı öncelikleri arasında yer aldığı, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın altyapı yatırımlarına verdiği önem doğrultusunda yürütüldüğü ifade edildi. Çalışmalar tamamlandığında vatandaşlara daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu hizmeti sunulması amaçlanıyor.

MUSKİ yetkilileri, yenileme sürecinde planlı çalışma ve bakım taleplerinin koordine edileceğini, arıza bildirimlerinin takibinin sürdürüleceğini belirtti. Proje tamamlandıkça bölgedeki su dağıtım güvenilirliğinin artması bekleniyor.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ (MUSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN...

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ (MUSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN BODRUM’DA İÇME SUYU ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEK VE SU KAYIPLARINI ÖNLEMEK AMACIYLA BAŞLATILAN YENİLEME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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