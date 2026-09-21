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86 yaşında tarlada üretime devam eden adam bölgenin biber ihtiyacını karşılıyor

Erciş'te 86 yaşındaki Ahmet Can, oğlu Erdal ile 10 dönümlük tarlasında günlük 6 ton biber üretiyor; ürünler Van ve çevre illere gönderiliyor.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 16:19

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

86 yaşında tarlada üretime devam eden adam bölgenin biber ihtiyacını karşılıyor

Erciş'te 86 yaşında tarlada üretim devam ediyor:

Van’ın Erciş ilçesi Tekevler Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Can (86), yarım asrı aşkın bir süredir çiftçilikle uğraşıyor. 50-60 yıldır tarımla geçimini sağlayan Can, oğlu Erdal Can ile birlikte işlettiği 10 dönüm tarlada bu yıl da biber yetiştirdi. Ürünlerini başta Van il merkezi olmak üzere çevre il ve ilçelere gönderen aile, hem kendi gelirini sağlıyor hem de tarlada çalıştırdıkları mevsimlik işçilere ekmek kapısı açıyor.

Üretim ve pazar akışı:

Can ailesi, tarladan elde ettikleri biberi hal aracılığıyla Van’a ulaştırıyor. Ahmet Can’ın verdiği bilgiye göre tarladan elde edilen ürün günlük olarak 6 tona ulaşabiliyor ve satış fiyatı genellikle 30 lira seviyesinde. Oğlu Erdal Can 20 yıldır çiftçilik yaptığını belirterek biber, domates ve lahana gibi ürünleri çevre illere gönderdiklerini söylüyor. Bu düzenli satış ağı, bölge talebinin karşılanmasında önemli rol oynuyor.

İstihdam ve yaşam hikayeleri:

Mevsimlik tarım işçisi Sadullah Kabal ise Van’dan Erciş’e gelerek 20 yıldır biber topladığını, ailece bu işten geçimlerini sağladıklarını belirtiyor. İşçiler için tarlalar bir gelir kaynağı oluştururken, Ahmet Can’ın çalışma azmi de dikkat çekiyor. Can, sağlık el verdiği sürece çalışmaya devam edeceğini söyleyerek sabah 06.00’da bahçeye kalkmasını sağlayan küçük bir kuş anısını paylaşıyor; bu ritüel ve dayanıklılık, hem üretimi sürdürüyor hem de yaşadığı topluma katkı sağlıyor.

Can ailesinin yıllara dayanan çiftçilik pratiği, yerel tarım ekonomisine doğrudan katkı sunuyor; üretim, satışı ve istihdamı bir arada yürüttükleri bir model oluşturuyor.

ERCİŞ İLÇESİ TEKEVLER MAHALLESİ&#039;NDE İKAMET EDEN AHMET CAN (86), UZUN YILLARDIR ÇİFTÇİLİKLE...

ERCİŞ İLÇESİ TEKEVLER MAHALLESİ'NDE İKAMET EDEN AHMET CAN (86), UZUN YILLARDIR ÇİFTÇİLİKLE UĞRAŞIYOR.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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