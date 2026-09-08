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ABD, Los Choneros'un deniz lojistiğine bir darbe daha vurdu

SOUTHCOM, Doğu Pasifik'te Los Choneros'un yakıt ikmaline hizmet eden bir teknenin boşaltıldıktan sonra ABD güçleri tarafından batırıldığını açıkladı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 05:16

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EDİTÖR: Selin Yıldız

ABD, Los Choneros'un deniz lojistiğine bir darbe daha vurdu

ABD ordusu operasyonu duyurdu:

ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM) Doğu Pasifik sahasında, Los Choneros kartelinin yakıt ikmal istasyonu olarak kullandığı bir teknenin devre dışı bırakıldığını bildirdi. Açıklamaya göre ekipler tekneye çıkarma yaparak personeli gözaltına aldı ve karaya sevk için işlemleri başlattı.

Gözaltılar ve teslim süreci:

SOUTHCOM açıklamasında, yakalanan şüphelilerin Ekvador makamlarına teslim edileceği belirtildi. Kuruluş, operasyon sırasında teknede bulunanların tahliye edildiğini ve "Boşaltılan tekne ABD ordusu tarafından batırılmıştır" ifadesini kullandı.

Operasyonun amacı ve kapsamı:

Batı Yarımküre Müşterek Görev Gücü (JTF-WHEM) tarafından yürütülen harekâtların, narko-terörün deniz yoluyla desteklenen lojistik ağlarını hedef aldığı vurgulandı. SOUTHCOM, 29 Ağustos'tan bu yana benzer operasyonlarla Doğu Pasifik'te Los Choneros'a ait yakıt ikmal teknelerinin defalarca etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

Yetkililer, bu tür adımlarla kaçakçılık hatlarının daraltılmasının ve kartel ağlarının tedarik zincirlerinin zayıflatılmasının amaçlandığını belirtiyor. Açıklama, bölgedeki deniz güvenliği ve yasadışı ticaretin önlenmesine yönelik devam eden çabaların parçası olarak sunuldu.

ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM), Doğu Pasifik bölgesinde seyreden ve Los Choneros karteli...

ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM), Doğu Pasifik bölgesinde seyreden ve Los Choneros karteli tarafından yakıt ikmal istasyonu olarak kullanılan bir teknenin daha batırıldığını açıkladı.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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