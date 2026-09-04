Abdülhamid'in hayatı onu etkiledi: alman kadın Gaziantep'te Halime oldu

Gaziantep'te gerçekleşen ihtida merasimi

Almanya'da yaşayan Stefanıe Breer, eşi İsa Karahan'ın İslam tarihi üzerine paylaştığı bilgiler ve özellikle Sultan 2. Abdülhamid'in hayatı ile kişiliğinden etkilendi. Tatil için geldiği Gaziantep'te İl Müftülüğü'nde düzenlenen törende Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu ve Halime ismini aldı.

Eşinin ilgisi ve karar süreci:

İsa Karahan, 15 yıldır Sultan 2. Abdülhamid ve İslam tarihiyle ilgilendiğini, bu ilgisini eşine de aktardığını belirtti. Karahan, eşinin dönüşümünün kendi isteğiyle gerçekleştiğini vurguladı ve "Zorla bir şey olmadı" diyerek kararın içten olduğunu ifade etti. Breer'in Hristiyanlıktan 20 yıl önce çıktığı ve uzun zamandır herhangi bir dine mensup olmadığı bilgisi haberde aktarılıyor.

Merasim ve isim tercihi:

İhtida merasimi İl Müftüsü Mustafa Soykök'ün katılımıyla yapıldı ve törende Kelime-i Şehadet getirildi. Merasim sonrasında Stefanıe Breer artık Halime adıyla anılacak. Aile yakın çevresine göre süreç, karşılıklı paylaşılan tarih ve inanç sohbetleri ekseninde ilerledi.

Halime, Türkiye'ye geldiğinde kendisini her zaman farklı ve huzurlu hissettiğini, Müslüman ülkelerde benzer bir duygu yaşadığını söyledi. Eşinin aktardığı tarihsel anlatıların ve İslam'ın onun için çekici hale geldiği, kararın bireysel bir tercih olarak gerçekleştiği haberde öne çıkan noktalar arasında yer alıyor.

ALMANYA’DA YAŞAYAN VE DAHA ÖNCE HRİSTİYANLIKTAN AYRILAN YENİ ADI HALİME OLAN STEFANIE BREER, EŞİ İSA KARAHAN’IN ANLATTIĞI İSLAM TARİHİ VE SULTAN 2. ABDÜLHAMİD’E İLİŞKİN BİLGİLERDEN ETKİLENEREK GAZİANTEP’TE MÜSLÜMAN OLDU.