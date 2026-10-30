Emniyet müdürü Doköz’den şehit ailesine taziye ziyareti

Ziyaretin ayrıntıları

Erzincan İl Emniyet Müdürü Esat Feryadi Doköz, şehit polis memuru Sebahattin Taşkıran’ın babası Selahattin Taşkıran ile bir araya geldi. Erzincan Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre görüşmede, hem şahsi hem de kurumsal düzeyde taziye ve destek mesajları paylaşıldı.

şehidin anılması:

Ziyaret sırasında, şehit Sebahattin Taşkıran başta olmak üzere tüm şehitler saygı ve rahmetle anıldı. Görüşmede şehidin fedakarlığı ve mesleki görevleri vurgulanarak, kamu görevlilerinin ve toplumun şehit yakınlarına olan sorumluluğu dile getirildi.

aileye başsağlığı ve sabır dileği:

Doköz, aileye hem sabır hem de başsağlığı temennilerini iletti. Açıklamada, Emniyet teşkilatının her zaman şehit yakınlarının yanında olduğu ve maddi-manevi desteklerin devam edeceği belirtildi. Ziyaret samimi bir sohbet ve taziye ifadesiyle tamamlandı.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü açıklaması, bu tür ziyaretlerin hem manevi dayanışma hem de toplumun ortak hafızasının canlı tutulması açısından önemine dikkat çekti.

ERZİNCAN İL EMNİYET MÜDÜRÜ ESAT FERYADİ DOKÖZ, ŞEHİT POLİS MEMURU SEBAHATTİN TAŞKIRAN'IN BABASI SELAHATTİN TAŞKIRAN'I ZİYARET ETTİ