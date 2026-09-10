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Acıpayam çakır havucu menşe adıyla coğrafi işaret aldı

Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki Çakır Mahallesi'nde yetişen Acıpayam Çakır Havucu, 1897 numarayla menşe adı olarak coğrafi işaretle tescillendi.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 14:26

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Acıpayam çakır havucu menşe adıyla coğrafi işaret aldı

Acıpayam çakır havucu tescillendi

Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Çakır Mahallesi'nde yetişen Acıpayam Çakır Havucu, coğrafi işaret tesciline kavuştu. Başvuru sürecini başlatan Acıpayam Kaymakamlığı ile yürütülen çalışmanın sonucu olarak ürün, 1897 numarayla menşe adı şeklinde tescillendi.

Tescil süreci:

Kaymakamlık tarafından başlatılan tescil çalışmaları, ilgili kurumlarla yürütülen başvuru ve değerlendirme süreçlerinin tamamlanmasıyla sonuçlandı.

Bölge için önemi:

Yetkililer, tescilin bölgenin üretim kültürünün korunması, ürünün katma değerinin artırılması ve üreticilerin emeğinin daha güçlü şekilde karşılık bulması açısından önemli bir kazanım olduğunu vurguladı.

DENİZLİ’NİN ACIPAYAM İLÇESİNE BAĞLI ÇAKIR MAHALLESİ’NDE YETİŞTİRİLEN VE BÖLGENİN ÖNEMLİ TARIMSAL...

DENİZLİ’NİN ACIPAYAM İLÇESİNE BAĞLI ÇAKIR MAHALLESİ’NDE YETİŞTİRİLEN VE BÖLGENİN ÖNEMLİ TARIMSAL DEĞERLERİNDEN BİRİ OLAN "ACIPAYAM ÇAKIR HAVUCU" COĞRAFİ İŞARETLE TESCİL EDİLDİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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