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Sergele üs bölgesinde fenalaşan korucu için son tören

Sergele Üs Bölgesi'nde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Güvenlik Korucusu Yüksel Demir, Solhan'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 15:29

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Sergele üs bölgesinde fenalaşan korucu için son tören

Sergele üs bölgesinde fenalaşan korucu için son tören

Görev yaptığı 3’üncü Komando Tugay Komutanlığı bağlı Sergele Üs Bölgesinde kalp krizi geçiren güvenlik korucusu Yüksel Demir hayatını kaybetti. Demir’in naaşı, görevlilerce helikopterle Solhan’a getirildi ve burada düzenlenen törenle defnedildi.

Cenaze töreni ve defin:

Merhumun naaşı ilk olarak Solhan İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi. Buradan alınan cenaze, ilçe merkezindeki Solhan İmam Gazali Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından dualarla Solhan Bazmanan Mezarlığına götürülerek toprağa verildi.

Protokol katılımı ve taziye:

Cenaze törenine katılanlar arasında Bingöl Valisi Cahit Çelik, Muş Valisi Avni Çakır, Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Solhan Kaymakamı Okan Ayaz, il protokolü, merhumun ailesi ve çok sayıda vatandaş yer aldı. Tören sonrası Vali Cahit Çelik, merhumun ağabeyine Türk bayrağını takdim ederek aileye başsağlığı diledi.

Yakınları ve mesai arkadaşları, dualarla uğurladıkları Demir için taziyelerini iletti; yetkililer ise aileye sabır temennisinde bulundu.

GÖREV YAPTIĞI ÜS BÖLGESİNDE GEÇİRDİĞİ KALP KRİZİ SONUCU HAYATINI KAYBEDEN GÜVENLİK KORUCUSU YÜKSEL...

GÖREV YAPTIĞI ÜS BÖLGESİNDE GEÇİRDİĞİ KALP KRİZİ SONUCU HAYATINI KAYBEDEN GÜVENLİK KORUCUSU YÜKSEL DEMİR, SOLHAN İLÇESİNDE DÜZENLENEN TÖRENLE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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