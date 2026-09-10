KUDAKA 166. yönetim kurulu Erzincan'da stratejik öncelikleri masaya yatırdı

toplantı ayrıntıları:

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından düzenlenen 166. Yönetim Kurulu Toplantısı, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı, Erzincan Valiliği Toplantı Salonunda yapıldı ve bölgenin kalkınma ajandasına ilişkin kapsamlı değerlendirmelere sahne oldu.

Toplantıya; Erzurum Valisi Aydın Baruş, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş ile KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven başta olmak üzere ilgili kurum temsilcileri katıldı.

gündem ve öncelikler:

Toplantıda, bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına yön verecek konular üzerinde duruldu. Özellikle yatırım, turizm, yeşil ve dijital dönüşüm ile uluslararası işbirlikleri başlıkları öne çıktı; önümüzdeki döneme yönelik stratejik planlama süreçleri masaya yatırıldı.

Ele alınan gündem maddeleri çerçevesinde, altyapı ve proje önceliklerinin yanı sıra kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik adımlar değerlendirildi. Bölgesel potansiyelin harekete geçirilmesine dönük somut politika ve destek mekanizmalarının belirlenmesi hedeflendi.

açıklamalar ve beklentiler:

Toplantıda konuşan KUDAKA Yönetim Kurulu Dönem Başkanı Hamza Aydoğdu, üretim kapasitesini artıracak, istihdama katkı sağlayacak ve yerel potansiyeli harekete geçirecek çalışmaların sürdürüldüğünü vurguladı. Aydoğdu, iller arasındaki işbirliği ve koordinasyonun önemine dikkat çekerek yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Alınan kararların, adı geçen üç il ve ülke için hayırlı olmasını dileyen Aydoğdu'nun açıklamaları, önümüzdeki dönemde uygulamaya geçirilecek stratejik adımların sinyalini verdi. Toplantı sonuçlarının uygulamaya dönük takvimi ve sorumluluk dağılımı, ilgili kurumlarla koordine edilerek ilerletilecek.

KUDAKA 166. Yönetim Kurulu Toplantısı, bölgesel kalkınma hedeflerine yönelik ortak irade ve eşgüdümün pekiştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen önemli bir adım olarak kayda geçti.

KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSININ (KUDAKA) 166. YÖNETİM KURULU TOPLANTISI, ERZİNCAN VALİSİ HAMZA AYDOĞDU BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ