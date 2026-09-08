TMO randıman farkıyla fındık alım fiyatını yükseltiyor

TMO alımları ve fiyat belirlemesi:

Giresun'da hasat sonrası ürününü kurutup TMO'ya yönelen üreticiler, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin Giresun kalite fındık için açıkladığı 255 lira taban fiyatının randıman farkıyla 275-280 lira bandına yükseldiğini gördü. TMO'nun taban fiyatı 50 randıman üzerinden açıklanırken, randıman farkı yüksek olan ürünler alım fiyatını artırıyor.

Tirebolu'da gözlemler ve üretici deneyimleri:

Tirebolu ilçesindeki TMO alım deposuna getirilen fındıklarda randımanın 52-55 arasında değiştiği kaydedildi. Yüksek randımanlı ürün getiren üreticiler kilogram fiyatının 280 liraya kadar yaklaştığını bildiriyor.

Yalç köyünden ürününü getiren üretici Hamdi Yalçın, randımanı 53,5 olan fındığını yaklaşık 275 liradan satmanın memnuniyetini yaşadığını belirtti. Yalçın, serbest piyasada fiyatların daha düşük seyrettiğini ve fındığını iyi kurutup seçerek TMO aracılığıyla daha iyi gelir elde ettiğini vurguladı.

Randıman ve verimliliğe verilen önem:

AK Parti Giresun İl Başkanı Hüseyin Alkan, TMO'nun açıkladığı taban fiyatın randıman farkıyla 275-280 liraya çıkabildiğini hatırlatarak, fındığın dönüm başına verimi ve randımanının üretici kazancında belirleyici olduğunu söyledi. Alkan, dönüm başına verimin 50-55 kilolardan 100 kilo üzerine çıkarılması ve randımanın en az 52-53 seviyelerine yükseltilmesinin hedeflenmesi gerektiğini ifade etti.

Alkan, Fındık Araştırma Enstitüsü ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından yürütülen bilgilendirme ve desteğin üreticilerin hizmetinde olduğunu belirterek, üreticileri emeğe ve ürüne sahip çıkmaya çağırdı.

FINDIK HASADINI TAMAMLAYARAK ÜRÜNÜNÜ KURUTAN ÜRETİCİLER, SERBEST PİYASADA OLUŞAN FİYATLARIN ÜZERİNDE ALIM YAPAN TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ’NE (TMO) YÖNELDİ.