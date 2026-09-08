Dolar 48,4550 +0,04%
Euro 56,2987 +0,07%
Bist 14.104,52 -0,33%
Altın Gram 6.931,25 -0,61%
EUR/USD 1,1616 -0,08%
Brent Petrol 98,41 +2,21%
--°

TMO randıman farkıyla fındık alım fiyatını yükseltiyor

Giresun'da TMO, 50 randıman üzerinden açıkladığı 255 TL taban fiyatını randıman farkıyla 275-280 TL'ye çıkarıyor; üreticiler daha yüksek gelir elde ediyor.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 12:24

GÜNCELLEME: 08 Eylül 2026 - 12:28

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

TMO randıman farkıyla fındık alım fiyatını yükseltiyor

TMO alımları ve fiyat belirlemesi:

Giresun'da hasat sonrası ürününü kurutup TMO'ya yönelen üreticiler, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin Giresun kalite fındık için açıkladığı 255 lira taban fiyatının randıman farkıyla 275-280 lira bandına yükseldiğini gördü. TMO'nun taban fiyatı 50 randıman üzerinden açıklanırken, randıman farkı yüksek olan ürünler alım fiyatını artırıyor.

Tirebolu'da gözlemler ve üretici deneyimleri:

Tirebolu ilçesindeki TMO alım deposuna getirilen fındıklarda randımanın 52-55 arasında değiştiği kaydedildi. Yüksek randımanlı ürün getiren üreticiler kilogram fiyatının 280 liraya kadar yaklaştığını bildiriyor.

Yalç köyünden ürününü getiren üretici Hamdi Yalçın, randımanı 53,5 olan fındığını yaklaşık 275 liradan satmanın memnuniyetini yaşadığını belirtti. Yalçın, serbest piyasada fiyatların daha düşük seyrettiğini ve fındığını iyi kurutup seçerek TMO aracılığıyla daha iyi gelir elde ettiğini vurguladı.

Randıman ve verimliliğe verilen önem:

AK Parti Giresun İl Başkanı Hüseyin Alkan, TMO'nun açıkladığı taban fiyatın randıman farkıyla 275-280 liraya çıkabildiğini hatırlatarak, fındığın dönüm başına verimi ve randımanının üretici kazancında belirleyici olduğunu söyledi. Alkan, dönüm başına verimin 50-55 kilolardan 100 kilo üzerine çıkarılması ve randımanın en az 52-53 seviyelerine yükseltilmesinin hedeflenmesi gerektiğini ifade etti.

Alkan, Fındık Araştırma Enstitüsü ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından yürütülen bilgilendirme ve desteğin üreticilerin hizmetinde olduğunu belirterek, üreticileri emeğe ve ürüne sahip çıkmaya çağırdı.

FINDIK HASADINI TAMAMLAYARAK ÜRÜNÜNÜ KURUTAN ÜRETİCİLER, SERBEST PİYASADA OLUŞAN FİYATLARIN...

FINDIK HASADINI TAMAMLAYARAK ÜRÜNÜNÜ KURUTAN ÜRETİCİLER, SERBEST PİYASADA OLUŞAN FİYATLARIN ÜZERİNDE ALIM YAPAN TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ’NE (TMO) YÖNELDİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

haşhaşta 2026 alım dönemi: fiyatlar, koşullar ve teslimat kuralları açıklandı
images

Maliyet baskısı slaj ve samanı üretimin merkezine taşıdı
images

Gülsüm Orbay L’Oréal Türkiye'de tüketici ürünleri satış liderliğine getirildi
images

Kırtasiyede etiket ve fiyat denetimi: Gaziantep'te 18 bin ürün incelendi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

TEM otoyolunda scooterla kilometrelerce ilerleyen iki kişi kaydedildi

Ersoy: müslüman diasporalar kültürel güçle Filistin sesini ulaştırabilir

Denizli'nin 'Çavuşoğlu modeli' genişliyor: beslenme desteği 5. sınıfa uzandı

Yüksek fatura takibiyle ortaya çıktı: iki evde kenevir düzenekleri ele geçirildi

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı