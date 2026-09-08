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Moxy İzmir, Neva Yalı ile İzmir kıyısında yaşamı yeniden tanımladı

Moxy İzmir, Rönesans’ın Neva Yalı projesinin otel bileşeni olarak 8 Eylül’de açıldı; konaklama, çalışma ve sosyal yaşamı kıyıda bir araya getiriyor.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 12:21

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Moxy İzmir, Neva Yalı ile İzmir kıyısında yaşamı yeniden tanımladı

Moxy İzmir şehirde nasıl konumlanıyor:

Marriott International’ın lifestyle markası Moxy Hotels, Rönesans Gayrimenkul Grubu tarafından REV imzasıyla geliştirilen Neva Yalı projesinin otel bileşeni olarak İzmir’e giriş yaptı. 8 Eylül tarihinde kapılarını açan Moxy İzmir, Bayraklı kıyısında yalnızca bir konaklama alternatifi sunmaktan öte, bölgedeki dönüşüm sürecinin somut bir kilometre taşı olarak öne çıkıyor.

tesis ve hizmet özellikleri:

Otel, markanın global tasarım anlayışı ve sosyal konaklama yaklaşımını kent yaşamıyla buluşturuyor. Toplam 186 akıllı oda seçenekleri arasında Ege Denizi manzaralı odalar ve kitchenette’li, uzun konaklamalara uygun süitler bulunuyor. Ayrıca otelde tam gün ışık alan 318 metrekarelik toplantı ve etkinlik alanları, ortak çalışma mekanları, 24 saat açık yeme-içme alanı, fitness merkezi ve evcil hayvan dostu konaklama seçenekleri yer alıyor.

Moxy İzmir’in lobisi klasik bir bekleme alanı olarak değil, gün boyu yaşayan bir sosyal merkez olarak tasarlandı. Barı, etkinlik mekanları ve ortak çalışma alanlarıyla otel; konut sakinleri, ofis kullanıcıları, iş dünyası temsilcileri, kentliler ve şehre gelen yerli-yabancı ziyaretçileri aynı çatı altında buluşturmayı hedefliyor.

Neva Yalı'nın dönüşüm vizyonu:

Neva Yalı, "İzmir’in yeni kıyısı" vizyonuyla; konut, ofis, otel, gastronomi, sosyal yaşam ve kültür-sanat fonksiyonlarını bir araya getiriyor. Projede tamamlanan konutlar, deniz manzaralı ofisler ve sosyal alanlarla başlayan yaşam; Moxy İzmir’in açılmasıyla konaklama ve sosyal etkinliklerle zenginleşiyor. Bölgede devam eden Riva Yalı yatırımları ve planlanan Performans Sanatları Merkezi ise bu dönüşümün sürekliliğini sağlamayı amaçlıyor.

Ofisler ile otelin aynı yaşam alanında konumlanması, çalışma, toplantı, konaklama, yeme-içme ve sosyal ihtiyaçların tek bir destinasyonda karşılanmasına olanak tanıyor. Böylece kıyı hattı, uzun yıllar süren geçiş noktası olma algısından çıkarak yaşayan, çalışan ve sosyalleşen yeni bir kent merkezine dönüşüyor.

Marriott International’ın global deneyimi ile Rönesans’ın Neva Yalı ile sunduğu kıyı yaşam enerjisinin kesiştiği Moxy İzmir, bu dönüşümün önemli parçalarından biri olarak bölgenin çekim gücünü artırması bekleniyor.

MARRİOTT INTERNATİONAL’IN LİFESTYLE MARKASI MOXY HOTELS, RÖNESANS’IN İZMİR KIYISINDA HAYATA...

MARRİOTT INTERNATİONAL’IN LİFESTYLE MARKASI MOXY HOTELS, RÖNESANS’IN İZMİR KIYISINDA HAYATA GEÇİRDİĞİ NEVA YALI YATIRIMININ OTEL BİLEŞENİ MOXY İZMİR İLE ŞEHRE GELİYOR. 8 EYLÜL’DE KAPILARINI AÇAN OTEL, YALNIZCA YENİ BİR KONAKLAMA ALTERNATİFİ DEĞİL; PROJE İLE BAŞLAYAN VE BÖLGEYİ YENİ BİR YAŞAM VE ÇEKİM MERKEZİNE DÖNÜŞTÜREN BÜYÜK DÖNÜŞÜMÜN DE ÖNEMLİ KİLOMETRE TAŞLARINDAN BİRİ OLDU.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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