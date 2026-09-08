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İŞKUR'la iş bulma oranı yükseliyor: ocak-ağustos arasında 947 binden fazla işe yerleştirme

Vedat Işıkhan, İŞKUR'un ocak-ağustos verilerine göre 947 binden fazla işe yerleştirmeye aracılık edildiğini ve 2,2 milyon görüşme yapıldığını açıkladı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 12:24

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

İŞKUR'la iş bulma oranı yükseliyor: ocak-ağustos arasında 947 binden fazla işe yerleştirme

Çalışma Bakanı Işıkhan, İŞKUR sonuçlarını paylaştı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla sağlanan istihdam sonuçlarını açıkladı. Bakan Işıkhan, Ocak-Ağustos dönemine ilişkin verileri paylaşırken kurumun işgücü piyasasıyla eşleştirme çalışmalarına dikkat çekti.

yerleştirme ve görüşmeler:

Bakanın paylaştığı verilere göre İŞKUR, Ocak-Ağustos ayları arasında 947 binden fazla işe yerleştirmeye aracılık etti. Aynı dönemde kurum tarafından gerçekleştirilen birebir görüşme sayısı ise 2,2 milyon olarak kaydedildi; bu görüşmeler iş arayanlarla işveren taleplerinin buluşturulmasında temel araç olarak öne çıktı.

açık iş kayıtları ve politika hedefleri:

Açıklamada ayrıca işverenlerin bildirdiği iş ilanları ile piyasa ihtiyaçlarının takip edildiği vurgulandı. İŞKUR kayıtlarında tespit edilen açık iş sayısı 1,6 milyondan fazla olarak belirtildi. Bakan Işıkhan, bu verileri Orta Vadeli Program hedefleriyle ilişkilendirerek işgücü piyasasının güncel ihtiyaçlarını tespit etmeye ve istihdamı güçlendirmeye devam edeceklerini ifade etti.

Bakanın paylaşımında yer alan ifade şu şekilde: "Unutma İŞKUR’da iş var." Bu mesaj, kurumun hem iş arayanlara hem de işverenlere yönelik aracı rolünü vurgulayan çağrısal bir noktayı temsil ediyor.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT IŞIKHAN, &quot;OCAK-AĞUSTOS AYLARI ARASINDA; 947 BİNDEN FAZLA...

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT IŞIKHAN, "OCAK-AĞUSTOS AYLARI ARASINDA; 947 BİNDEN FAZLA İŞE YERLEŞTİRMEYE ARACILIK ETTİK" DEDİ.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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