İstanbul merkezli stratejik derinlik gayrimenkulde güvenilir bir ekosistem kurabilir

Kongre ve katılımcılar:

İstanbul Ticaret Odası (İTO) ile Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) işbirliğinde düzenlenen 1'inci Ulusal Gayrimenkul Kongresi, İTO Merkez Binası Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Açılış konuşmalarını Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, İTO Başkanı Şekib Avdagiç ve TÜGEM Başkanı Hakan Akdoğan yaptı.

Kongreye, Ticaret Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, İstanbul Defterdarlığı, üniversiteler, finans ve değerleme kuruluşları, teknoloji şirketleri ile gayrimenkul sektörünün önde gelen temsilcileri katıldı. Program, sektörün hem regülasyon hem de teknoloji ekseninde dönüşümünü tartışmaya açtı.

Dört ana panel başlığı:

Kongrede "Türkiye Gayrimenkul Piyasasında Regülasyonların Önemi", "Gayrimenkul Sektöründe Yapay Zeka ve PropTech", "Gayrimenkul Sektöründe Finansman ve Yeni Araçlar" ve "Gayrimenkulün Stratejik Üssü: İstanbul" başlıklı paneller düzenlendi. Panellerde düzenlemelerin etkileri, PropTech uygulamaları, alternatif finansman modelleri ve İstanbul'un ülke genelindeki rolü ele alındı.

İstanbul'un rolü ve kentsel dönüşüm:

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, kongrede Türkiye'nin konut ihtiyacına yönelik yürütülen projelere dikkat çekti. Avdagiç, 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında 81 ilde toplam 500 bin sosyal konut üretiminin hedeflendiğini ve ilk teslimlerin Mart 2027'de başlayacağını hatırlattı. İstanbul'un bu programda 100 bin sosyal konut ile merkezi bir rol üstleneceğini ve projeye ilk kez dahil edilen 15 bin kiralık sosyal konut modelinin de sağlanacağını belirtti.

Kentsel dönüşümün boyutlarına da değinen Avdagiç, 2012'den bu yana İstanbul'da 1 milyon 274 bin bağımsız bölümün dönüşüme alındığını, bunların 998 bininin tamamlandığını aktardı. Ayrıca 'Yarısı Bizden' kampanyası kapsamında 376 bin 212 bağımsız bölümün kentsel dönüşüme dahil edildiğine vurgu yaptı.

Regülasyon ve veri altyapısı:

Avdagiç, sektörün şeffaflığı ve güvenilirliğini artırmaya yönelik düzenlemeleri sıraladı. Buna göre Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) 1 Şubat 2026 itibarıyla tüm satılık taşınmaz ilanlarında yetki doğrulamasını zorunlu kılacak. Güvenli Ödeme Sistemi ise 1 Ekim 2026'da zorunlu hale gelecek. Ayrıca Mekansal Veri Analizi Sistemi'nin 81 ilde çalışmaya başladığı bildirildi. Avdagiç, bu adımların gayrimenkul piyasasının gerçek değerler üzerinden işlemesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Teknoloji ve finansmanda dönüşüm:

Teknolojik yatırımların sektöre etkisine de dikkat çeken Avdagiç, küresel gayrimenkul teknolojileri yatırımlarının 2025'te yüzde 68 artışla 16,7 milyar dolar'a ulaştığını paylaştı. Yapay zekanın güçlü değerleme ve fiyat öngörü altyapıları oluşturma kapasitesi, panellerde öne çıkan konulardan biri oldu.

Finansman tarafında ise yüksek faiz ortamında alternatif araçların önem kazandığı vurgulandı. Avdagiç, tasarruf finansmanı sektörünün müşteri sayısının bir yılda iki katına çıkarak 1 milyon 549 bine yükseldiğini, sektörün aktif büyüklüğünün yüzde 188 artışla 501 milyar lira'ya ulaştığını ve gayrimenkul yatırım fonu pazarının 212,9 milyar lira büyüklüğe eriştiğini kaydetti.

Avdagiç, kredi dışı finansman çözümlerinin geliştirilmesinin kırılganlıkları azaltacağını, faizlerin gerilemesiyle birlikte konut talebinin tekrar hız kazanacağını öngördü.

İstanbul merkezli stratejik derinlik:

Avdagiç, İstanbul'un sektör için lokomotif niteliğini vurgulayarak şunları söyledi: 'Gayrimenkulde İstanbul'da toparlanma, Türkiye'de yürümeye başlanması anlamına gelir. Gayrimenkulde İstanbul merkezli oluşturulacak stratejik derinlik, eminim ki Türkiye için güvenilir, şeffaf ve erişilebilir bir gayrimenkul ekosistemi ortaya çıkartacaktır.'

Bu sözlerle Avdagiç, İstanbul'un ulusal ölçekte regülasyon, veri altyapısı ve finansman araçları etrafında birikim ve güven oluşturma potansiyeline işaret etti.

Sektör temsilcilerinin talepleri:

TÜGEM Başkanı Hakan Akdoğan ise düzenlemelerin adil ve sürdürülebilir olmasının önemini vurguladı. Akdoğan, 'Kurallar, kurallara uyanları cezalandırmamalı.' diyerek kayıtlı, vergisini ödeyen ve mevzuata uygun faaliyet gösteren emlak işletmelerinin korunmasını talep etti.

Akdoğan, gerçek satış değerlerinin kayıt altına alınması için tapu harçlarının makul seviyelere çekilmesi ve Güvenli Ödeme Sistemi ile birlikte kapsamlı bir 'Değer Barışı' düzenlemesinin hayata geçirilmesini önerdi: 'Gerçek değer istiyorsak, gerçek değerin önünü açmalıyız.'

Kongre, kamu temsilcileri, reel sektör aktörleri ve uzmanların katkısıyla gayrimenkul sektöründe geçen yıl başlatılan çalışmaların ulusal ölçekte yeni bir aşamaya taşınması hedefiyle tamamlandı. İTO Başkanı Avdagiç, 1'inci Ulusal Gayrimenkul Kongresi'nin sektör için bir mihenk taşı olmasını dileyerek etkinliğin sektör, İstanbul ve Türkiye için hayırlı olmasını temenni etti.

İTO BAŞKANI ŞEKİB AVDAGİÇ