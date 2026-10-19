Acun Ilıcalı'dan Maribor'da üst düzey buluşma: Ceferin ile aynı tribünde

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Maribor-Celje karşılaşmasında Maribor kulübünün sahibi Acun Ilıcalı'nın konuğu oldu.

Maç anı ve sonrasındaki buluşma:

İkili, karşılaşmayı birlikte izledi; müsabaka golsüz sona erdi. Maçın ardından birlikte akşam yemeği yiyerek sohbet ettiler.

Karşılaşma sonrası Acun Ilıcalı, Aleksander Ceferin'e Maribor forması hediye etti ve ziyaretini bu jestle tamamladı.

Maribor'un ligdeki konumu:

Bu sezon 24 puanla Slovenya PrvaLiga'da liderliğini sürdüren Maribor, en büyük şampiyonluk adayı olarak görülüyor. Acun Ilıcalı ile UEFA Başkanı Ceferin'in bir araya gelmesi, kulübün hem ulusal hem de uluslararası görünürlüğüne katkı sağlayabilir.

UEFA BAŞKANI ALEKSANDER CEFERİN, MARİBOR-CELJE KARŞILAŞMASINDA ACUN ILICALI’NIN MİSAFİRİ OLDU.