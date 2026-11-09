Adada mahsur kalan 36 göçmen Bodrum açıklarında kurtarıldı

olayın gelişimi:

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında, Büyük Kiremit Adasında mahsur kalan 36 düzensiz göçmen için Sahil Güvenlik ekiplerine yardım çağrısı yapıldı. Gelen ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, adada bulunan grubun tahliyesi için koordineli çalışma yürüttü.

kurtarma operasyonu:

Bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik Botları (TCSG-901, KB-4302) ve Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-15) ekipleri, adada mahsur kalan kişilere ulaşarak tahliye işlemlerini gerçekleştirdi. Ekipler, öncelikle güvenlik ve taşımaya yönelik tedbirleri alarak göçmenleri limana götürdü.

teslimat ve inceleme:

Adadan alınan grup, limara getirildikten sonra Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi; konuya ilişkin değerlendirmeler ve prosedürler ilgili kurumlarca devam edecek.

MUĞLA’NIN BODRUM İLÇESİ AÇIKLARINDAKİ BÜYÜK KİREMİT ADASI'NDA YARDIM TALEBİNDE BULUNAN 36 DÜZENSİZ GÖÇMEN, SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİNCE KURTARILDI.