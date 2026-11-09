Dolar 50,1781 +0,09%
Euro 56,2392 +0,65%
Bist 11.548,45 +0,57%
Altın Gram 6.624,05 +0,76%
EUR/USD 1,1196 +0,47%
Brent Petrol 97,01 -1,33%
--°

Adada mahsur kalan 36 göçmen Bodrum açıklarında kurtarıldı

Bodrum açıklarındaki Büyük Kiremit Adası'nda mahsur kalan 36 göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılarak Muğla İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 12:24

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Adada mahsur kalan 36 göçmen Bodrum açıklarında kurtarıldı

olayın gelişimi:

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında, Büyük Kiremit Adasında mahsur kalan 36 düzensiz göçmen için Sahil Güvenlik ekiplerine yardım çağrısı yapıldı. Gelen ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, adada bulunan grubun tahliyesi için koordineli çalışma yürüttü.

kurtarma operasyonu:

Bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik Botları (TCSG-901, KB-4302) ve Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-15) ekipleri, adada mahsur kalan kişilere ulaşarak tahliye işlemlerini gerçekleştirdi. Ekipler, öncelikle güvenlik ve taşımaya yönelik tedbirleri alarak göçmenleri limana götürdü.

teslimat ve inceleme:

Adadan alınan grup, limara getirildikten sonra Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi; konuya ilişkin değerlendirmeler ve prosedürler ilgili kurumlarca devam edecek.

MUĞLA’NIN BODRUM İLÇESİ AÇIKLARINDAKİ BÜYÜK KİREMİT ADASI&#039;NDA YARDIM TALEBİNDE BULUNAN 36 DÜZENSİZ...

MUĞLA’NIN BODRUM İLÇESİ AÇIKLARINDAKİ BÜYÜK KİREMİT ADASI'NDA YARDIM TALEBİNDE BULUNAN 36 DÜZENSİZ GÖÇMEN, SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİNCE KURTARILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Aliağa HABAŞ çelik tesisinde şiddetli patlama, itfaiye müdahalesi sürüyor
images

Gerze'de okul güvenliği için koordinasyon güçlendiriliyor
images

Konteynerinde yalnız bulunan 82 yaşındaki kadın Malatya'da yaşamını yitirdi
images

Dalaman açıklarında motor arızası yaşayan yelkenli Sahil Güvenlik müdahalesiyle...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Lösemiye karşı bilinç: hastanede farkındalık eğitimi düzenlendi

Samsun'da narkotik ekipleri 340 bin 300 sentetik hap ele geçirdi

Durağan'da miniklere uygulamalı trafik eğitimi

Aliağa HABAŞ çelik tesisinde şiddetli patlama, itfaiye müdahalesi sürüyor

TREND HABERLER

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Yeka GES-2026'da 11 bölge için 785 MWe kapasiteli teklifler netleşti

Akbank’tan COP31’e kalıcı iklim finansmanı çağrısı: 2030 hedefi 2,5 trilyon TL

Türkiye ve İspanya’dan sağlık teknolojilerinde bilim köprüsü kuruluyor