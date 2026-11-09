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Yıllarca 'kayıp' görünen ölüm jandarmanın takibiyle babanın maddi anlaşmazlıkla öldürdüğü ortaya çıktı

Kozluk'ta 2014'te kayıp bildirilen E.B.'nin ölümü, jandarmanın 12 yıllık soruşturmasıyla babasının maddi anlaşmazlık yüzünden öldürdüğü ortaya çıktı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 12:17

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Yıllarca 'kayıp' görünen ölüm jandarmanın takibiyle babanın maddi anlaşmazlıkla öldürdüğü ortaya çıktı

Kozluk'taki kayıp dosyası 12 yıl sonra çözüldü

Batman'ın Kozluk ilçesinde 2014 yılında engelli oğlu E.B. için kayıp başvurusunda bulunan baba R.B. hakkında yürütülen dosya, jandarmanın uzun soluklu çalışmasıyla aydınlandı. Başlangıçta oğlunun terör örgütüne katıldığı iddiasıyla kayıt altına alınan olayın gerçekte farklı bir suç örtbası olduğu belirlendi.

Soruşturmanın yöntemleri ve ulaşılan bulgular:

Jandarma ekipleri dosyada kapsamlı saha araştırmaları yaptı; mağdur beyanları, gizli tanık ifadeleri ve teknik takipler değerlendirildi. Yapılan incelemelerde, E.B. hakkında ileri sürülen terör iddiasının asılsız olduğu, olayın kayıp başvurusuyle gizlenmeye çalışıldığı yönünde kuvvetli şüpheye ulaşıldı. Araştırma sonucunda zanlıların motivasyonunun maddi anlaşmazlıklar olduğu kanaatine varıldı.

Operasyon, gözaltılar ve adli süreç:

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, 3 Kasım 2026 tarihinde Batman ve Antalya'da 10 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda toplam 10 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba R.B., 7 Kasım 2026 tarihinde çıkarıldığı mahkemece 'altsoydan akrabayı kasten öldürme' suçundan tutuklanarak Batman M Tipi Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Jandarmanın titiz ve uzun süreli çalışması sonucunda dosya, yıllarca 'kayıp' kaydıyla beklemiş bir olgunun failinin tespit edilerek adli mercilere intikal ettirilmesiyle aydınlanmış oldu.

12 YILLIK &quot;YALAN&quot; JANDARMANIN TİTİZ ÇALIŞMASI İLE AYDINLATILDI

12 YILLIK "YALAN" JANDARMANIN TİTİZ ÇALIŞMASI İLE AYDINLATILDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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