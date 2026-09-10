adalet reformuyla 6 ayda 40 faili meçhul olay çözüldü

faili meçhul dosyaların yeniden ele alınması:

Adalet Bakanı Akın Gürlek göreve gelmesinin ardından başlatılan öncelikli çalışmaların merkezinde, geçmişte sonuçlandırılamayan faili meçhul cinayet ve kayıp şahıs dosyalarının yeniden incelenmesi yer aldı. Bakanlığın talimatıyla Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı ile ülke genelinde 638 dosya güncel teknik ve adli imkânlarla yeniden değerlendirilmeye başlandı.

Başlatılan süreçte toplam 171 dosyada, 183 maktul yeniden ele alınırken, 44 dosyada özel çalışma ekipleri kuruldu. Bugüne kadar yürütülen çalışmalar sonucunda 40 faili meçhul dosya aydınlatıldı; bu dosyalarda 46 maktul ve 7 yaralı tespit edildi, 90 şüpheli hakkında tutuklama ve 26 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

ihtisaslaşma ve saha operasyonlarının sonuçları:

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü çatısı altında yediden fazla ihtisas dairesi hizmete alındı. Adli Emanet, Doğal Afet ve Kazalar, Faili Meçhul Suçları Araştırma, Kamu Düzeni, Dijital Ortam Güvenliği ve Dezenformasyonla Mücadele, Örgütlü-Narkotik-Ekonomik Suçlar, Terör Suçları ile Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları daire başkanlıkları kurularak idari yapı güçlendirildi.

Bu yapılandırmayla eş zamanlı yürütülen saha çalışmalarında, örgütlü, narkotik ve ekonomik suç kapsamındaki operasyonlarda 81 ilde 5 bin 35 operasyon gerçekleştirildi; toplam 56 bin 178 şüpheli hakkında işlem yapılırken 25 bin 376 kişi tutuklandı ve 10 bin 85 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Terörle mücadele kapsamında ise adli veriler merkezi takip edildi; terörizmin finansmanı ve suçtan kaynaklanan malvarlığı konularında 12 ilde ihtisas soruşturma büroları kuruldu.

dijital dönüşüm ve vatandaş odaklı hizmetler:

Bakanlık, yargı süreçlerini hızlandırmak ve erişilebilirliği artırmak amacıyla dijital uygulamaları genişletti. Pilot uygulaması 1 Eylül'de başlayan ve Ekim ayında tüm adliyelerde faaliyete geçmesi planlanan Alo Adalet 135 hattı, yapay zeka destekli ses tanıma altyapısıyla aynı anda 1.000–1.500 çağrı karşılayabilecek kapasiteye hazırlandı. Hattın otomatik tespit mekanizmalarıyla ilk derece ve bölge mahkemelerindeki uzun süren dosyalar ile soruşturma dosyalarına ilişkin başvuruların ilişkilendirilmesi hedefleniyor.

UYAP 3 ile arayüz modernizasyonu gerçekleştirilirken, son 6 ayda 7 kurumla 11 yeni entegrasyon tamamlandı; toplamda 65 kurum ve kuruluşla 211 entegrasyona ulaşıldı. E-Devlet Kapısı üzerinden 32 hizmet erişime açıldı. İç kaynaklarla geliştirilen Adalet e-İmza uygulaması kullanıma alınarak dışa bağımlılık azaltıldı ve veri güvenliği artırıldı. Ayrıca Adalet SSO, Güvenli Uzaktan Yardım Uygulaması, e-Duruşma ve elektronik imza altyapılarına yönelik kapsamlı donanım dağıtımları hayata geçirildi.

yargı reformları, altyapı ve insan kaynağı:

Yargının hızlandırılması amaçlı düzenlemelerden biri olan 12. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Paketle duruşmalar arasındaki sürelerin kısaltılmasına yönelik düzenlemeler, belirsiz alacak ve kısmi dava uygulamalarına ilişkin usul iyileştirmeleri ile UYAP'a entegre elektronik satış portalı hayata geçirildi; noterlik evraklarının güvenli elektronik imzayla mahkemelere gönderilmesinin önü açıldı. Ses ve görüntü aktarımıyla duruşmalara katılım kapsamı genişletildi, bilirkişiye başvuru sınırlamaları ve istinaf süreçlerine ilişkin düzenlemeler yapıldı.

Fiziki altyapıya yönelik çalışmalar kapsamında 6 aylık dönemde yaklaşık 370 bin m² arsa tahsisi sağlandı ve toplamda yaklaşık 1,6 milyon m² proje çalışması yürütüldü. Bu süreçte 82 yapım işi devam etti, 13 tesis tamamlandı. Adli yargıda 150, idari yargıda 4 yeni mahkeme kurulması kararlaştırıldı; adli yargıda 201, idari yargıda 3 mahkeme faaliyete geçti. Bölge adliye mahkemesi sayısı bir yeni kurulla 18'e yükseldi.

İnsan kaynağının güçlendirilmesi için 15 bin yeni personel alım süreci başlatıldı. Aynı dönemde 1.038 hakim ve savcı yardımcısı atanmaya hak kazandı; görevde yükselme ve unvan değişikliği süreçleriyle 1.448 personelin kariyer adımları tamamlandı. E-Avukat uygulamasıyla ceza infaz kurumlarındaki müvekkillerle görüntülü görüşme imkânı sağlandı; uygulamaya 6.301 avukat kayıt oldu ve 19.807 görüşme gerçekleştirildi.

adli tıp, ceza infaz ve mağdur hizmetleri:

Adli Tıp Kurumunda kurumsal genişleme ve hizmet ağı artırıldı; kurum artık 16 Grup Başkanlığı, 69 İhtisas Dairesi ve 161 Şube Müdürlüğü ile çalışıyor. Son 6 ayda 506.522 adli dosya incelendi; bu kapsamda 14.221 otopsi, 10.239 ölü muayenesi, 240.322 adli muayene ve 75.790 DNA incelemesi gerçekleştirildi.

Ceza infaz kurumlarında eğitim ve mesleki rehabilitasyon faaliyetleri yoğunlaştı. 78.360 hükümlü ve tutuklu eğitimine devam ederken, son 6 ayda 8.587 kurs düzenlendi ve 135.575 kişi kurslara katıldı. İşyurtlarında üretime katılan hükümlü sayısı 56.963 olup, mesleki deneyim kazanmaya yönelik iş birlikleriyle 4.234 hükümlü gerçek çalışma ortamında istihdam edildi. Adalet Mesleki Eğitim Merkezleri sayısı 67'den 73'e çıkarıldı.

Mağdur ve kırılgan gruplara yönelik hizmetler de genişletildi. Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri kapsamında 6 aylık dönemde 136.437 kişiye bilgilendirme, yönlendirme ve psikososyal destek sunuldu; Adli Görüşme Odalarında 13.162 ifade alındı ve Çocuk Görüşme Merkezlerinde 9.291 dosyada 191.401 işlem gerçekleştirildi.

uluslararası iş birliği ve diğer hizmetler:

Uluslararası adli iş birliği alanında 44 ülkeye toplam 563 iade talebi iletildi; bunlardan 30 ülkeden 211 kişinin iadesi gerçekleştirildi. Terör suçları kapsamında ayrıca 16 ülkeye iade talebi iletildi ve 158 kırmızı bülten talebi gönderildi. Cezaî konularda uluslararası işlemlerin hızlandırılması için 16 ilde Uluslararası Adlî İş Birliği Büroları kuruldu.

Havalimanlarında 24 saat esasına göre görev yapan adliyelerde son 6 ayda 385 adli olayda 415 kişi hakkında işlem yapılırken, icra hizmetlerinde dijitalleşme ve tasfiye çalışmaları kapsamında küçük miktarlı borçlarda 5,5 milyon dosya tasfiye edildi. Arabuluculukta ise 1.135.647 dosyadan 460.595'i anlaşmayla sonuçlandı; sicile 779 yeni arabulucu kaydedildi.

Bakanlığın iç denetim birimi tarafından hazırlanan 127 raporla kurumsal gelişime katkı sağlanırken, Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığı tarafından geliştirilen ADAS ile afet ve savunma planlamalarına yönelik dijital altyapı hazırlıkları sürdürülüyor. Ayrıca İstanbul'da 6-9 Ekim 2026 tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan uluslararası adalet toplantılarıyla Türkiye'nin adalet diplomasisi gündemi güçlendirilecek.

Bakanlığın açıklaması, adalet hizmetlerinin fiziki altyapısının güçlendirilmesi, insan kaynağının artması, yargı süreçlerinin hızlanması ve dijital hizmetlerin yaygınlaştırılması hedeflerinin önümüzdeki dönemde de öncelik olarak sürdürüleceğini vurguluyor.

ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK'İN GÖREVE GELMESİNİN ARDINDAN 6 AYLIK DÖNEMDE 638 FAİLİ MEÇHUL DOSYA YENİDEN DEĞERLENDİRİLİRKEN, 40 FAİLİ MEÇHUL DOSYA AYDINLATILDI.