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Susuz'da hizmet gündemi: yatırımlar ve saha çalışmaları masaya yatırıldı

AK Parti Susuz İlçe Danışma Meclisi yoğun katılımla yapıldı; ilçeye yapılan yatırımlar, teşkilat çalışmaları ve gelecek projeler ele alındı.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 14:37

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EDİTÖR: Caner Şahin

Susuz'da hizmet gündemi: yatırımlar ve saha çalışmaları masaya yatırıldı

Danışma Meclisi coşkuyla gerçekleştirildi:

AK Parti Susuz İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yoğun katılım ve coşkulu bir atmosferde yapıldı. Heyetin ilçeye gelişi sırasında partililer tarafından davul zurna eşliğinde meşaleler yakılarak karşılama gerçekleştirildi. Toplantı, Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonunda yapıldı ve ilçe teşkilatı mensuplarının yanı sıra çok sayıda partili etkin biçimde yer aldı.

Katılımcılar ve karşılıklı değerlendirmeler:

Toplantıya katılan isimler arasında AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, İl Başkanı Muammer Sancar, Merkez İlçe Başkanı Mehmet Nuri Kişli, Kadın Kolları Başkanı Zelal Sara, Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Sarıdağ, Susuz İlçe Başkanı Akın Yassubuğa, İlçe Kadın Kolları Başkanı Sevgi Kızılkaya ve İl Başkan Yardımcısı ve Susuz Koordinatörü Evren Kınık yer aldı. Katılımcılar toplantı sırasında birlik ve beraberlik mesajları verirken, teşkilatın sahadaki çalışmaları ve ilçeye yönelik hizmetlerin kapsamlı değerlendirmesini yaptı.

Yatırımlar ve ilçe ihtiyaçları:

Toplantının ana gündemini, AK Parti iktidarları döneminde Susuz ilçesine kazandırılan kamu yatırımları oluşturdu. Altyapı ve üstyapı çalışmaları ile vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik hizmetler ayrıntılı olarak ele alındı. Katılımcılar, bugüne kadar hayata geçirilen çalışmaların ilçenin gelişimine katkılarını değerlendirirken, önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler ve ilçenin öncelikli ihtiyaçları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Teşkilat çalışmaları ve iletişim vurgusu:

Danışma Meclisi'nde teşkilatın saha çalışmaları da masaya yatırıldı. Vatandaşlarla daha güçlü iletişim kurulması, gelen talep ve beklentilerin ilgili mercilere aktarılması ve teşkilatların çalışmalarının etkinliğinin artırılması ana başlıklar olarak öne çıktı. Toplantıda, il, ilçe, kadın ve gençlik kollarının uyum içinde yürüttüğü çalışmaların önemine dikkat çekildi ve sahadaki faaliyetlerin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Toplantıda konuşan Adem Çalkın, teşkilat anlayışına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak partinin ve Cumhurbaşkanlığı liderliğinin uyguladığı yol ve stratejilere atıfta bulundu. Çalkın, toplum desteği ve seçim başarısına dikkat çekerek birlik beraberlik mesajını yineledi ve yürütülen politikaların stratejik bir akılla ilerlediğini belirtti.

Coşkulu bir atmosferde tamamlanan toplantı, teşkilat mensuplarının karşılıklı istişareleri ve değerlendirmeleriyle sona erdi. AK Parti Susuz teşkilatı, ilçenin kalkınması ve vatandaşların beklentilerinin karşılanması amacıyla saha çalışmalarına devam edeceğini açıkladı.

AK PARTİ SUSUZ’DA DANIŞMA MECLİSİ COŞKUSU: İLÇEYE YAPILAN YATIRIMLAR MASAYA...

AK PARTİ SUSUZ’DA DANIŞMA MECLİSİ COŞKUSU: İLÇEYE YAPILAN YATIRIMLAR MASAYA YATIRILDI(KARS-İHA)

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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