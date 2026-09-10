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Kacır xiamen'de yin hejun ile bilim ve yapay zeka iş birliklerini değerlendirdi

Bakan Kacır, Xiamen'de düzenlenen 26. CIFIT'te Çinli mevkidaşı Yin Hejun ile bilim, teknoloji ve yapay zeka alanındaki iş birliklerini ve yatırım stratejilerini ele aldı.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 13:16

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EDİTÖR: Caner Şahin

Kacır xiamen'de yin hejun ile bilim ve yapay zeka iş birliklerini değerlendirdi

Kacır'ın Xiamen temasları: fuar, konferans ve ikili görüşmeler

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çin programı kapsamında Xiamen kentinde düzenlenen 26. Çin Uluslararası Yatırım ve Ticaret Fuarı (CIFIT)ı ziyaret etti. Fuar çerçevesinde gerçekleştirilen Geleceğin Yatırım Konferansı'nda Türkiye'nin yatırım politikaları ve yapay zeka alanındaki hedefleri paylaşıldı.

Kacır, Çin'deki temasları sırasında Çin Bilim ve Teknoloji Bakanı Yin Hejun ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki bilim, teknoloji ve inovasyon iş birliklerini değerlendirdi. Ziyaret programı kapsamında Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal ve büyükelçilik çalışanlarıyla da bir görüşme gerçekleştirildi.

görüşmede öne çıkan konular:

Taraflar, bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarında ortak projeler ve iş birliği mekanizmalarını ele aldı. Görüşmede karşılıklı deneyim paylaşımı ve geleceğe dönük iş birliklerinin çerçevesi konuşuldu; özellikle araştırma ortaklıkları, teknoloji transferi ve yenilikçi ekosistemlerin desteklenmesi vurgulandı.

Kacır sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iki ülke ilişkilerinde bilimsel ve teknolojik iş birliklerinin önemine dikkat çekti ve üst düzey temasların bu alanlardaki sinerjiyi güçlendireceğini belirtti.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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