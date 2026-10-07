Adana lezzet festivali 10. yılına hazır; oteller yüzde 100 dolu

Adana'da festival hazırlıkları tamamlandı:

Bu yıl 9-11 Ekim tarihlerinde Merkez Park'ta gerçekleştirilecek Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin 10. yılı için tüm hazırlıklar tamamlandı. Festival, "Acısıyla Tatlısıyla 10. Yıl, On’ca Lezzet" temasıyla kente renk katmaya hazırlanıyor. Organizasyona yaklaşık 250 işletme katılacak ve kent mutfağı ile sokak lezzetleri geniş bir programla tanıtılacak.

Etkinlik programı:

Festival kapsamında sahne alacak isimlerin yer alacağı Adana Lezzet Sahnesi ve genç şeflerin yarışacağı yarışma etkinlikleri dikkat çekiyor. 9-11 Ekim tarihlerindeki program boyunca ziyaretçiler, hem geleneksel Adana lezzetlerini hem de ulusal ve uluslararası şeflerin sunumlarını görme fırsatı bulacak. Organizasyonun ana hedeflerinden biri, onuncu yılda ziyaretçi sayısını artırmak ve daha geniş kitlelere ulaşmak olarak açıklandı.

Bölgesel ekonomik hareketlilik:

Adana Valisi Mustafa Yavuz, festival hazırlıklarının sona erdiğini ve kentte konaklama talebinin arttığını belirtti. Vali Yavuz, bugüne kadar kente gelen ziyaretçi sayısının toplamda 4 milyondan fazla olduğunu hatırlatarak, bu yılın hedefinin 1 milyon sınırına yaklaşmak ya da bu rakamı aşmak olduğunu söyledi. Hazırlıklar kapsamında kentteki yıldızlı otellerin ve kamu misafirhanelerinin çoğunun yüzde 100 doluluk seviyesine ulaştığı, dolulukların Mersin, Osmaniye, hatta Hatay ve İskenderun gibi çevre illere de yayılmasının beklendiği bildirildi.

Vali Yavuz, etkinliğin yalnızca Adana'nın değil, Çukurova bölgesinin festivali olduğunu vurguladı ve tüm vatandaşları etkinliğe davet etti. Festivalin sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan kentte hareketlilik yaratacağı, ziyaretçilere Adana tarihini, kültürünü ve coğrafyasını keşfetme imkanı sunacağı ifade edildi.

Yerel işletmeler ve katılımcılar, onuncu yıl programıyla hem kent ekonomisine katkı sağlamayı hem de Adana mutfak kültürünü geniş kitlelere tanıtmayı hedefliyor.

ADANA'DA BU YIL 10'UNCUSU DÜZENLENECEK ULUSLARARASI ADANA LEZZET FESTİVALİ İÇİN HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI. ADANA VALİSİ MUSTAFA YAVUZ, BU YIL 1 MİLYON ZİYARETÇİYE YAKLAŞMAYI VE BU RAKAMI AŞMAYI HEDEFLEDİKLERİNİ ANLATARAK, OTELLERİN YÜZDE 100 DOLULUĞA ULAŞTIĞINI SÖYLEDİ.