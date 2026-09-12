Adana limonunda hasat başladı: rekolte bol ama ihracat belirsizliği sürüyor

Adana'da mayer limon hasadı başladı

Türkiye'nin narenciye üretiminin önemli merkezlerinden Adana'da mayer cinsi limonun hasadı başladı. İl genelinde 218 bin dönüm alanda üretilen limonda bu yıl 710 bin ton rekolte hedefleniyor. Bahçede kilogram fiyatı kalite ve boyuna göre 6-12 lira arasında alıcı buluyor.

Hasat takvimi ve ihracat:

Turunçgil Kesim ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonu limon kesim tarihini 11 Eylül, ihracat tarihini ise 21 Eylül olarak açıkladı. Adana'da ilk hasat Yüreğir ilçesi Sakızlı Mahallesi'nde yapıldı. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan hasadın 21 Eylül'deki ihraç tarihine kadar yavaş ilerlediğini, bunun nedenleri arasında Karadeniz'deki Ukrayna-Rusya savaşından kaynaklanan gemi trafiği sıkıntısı bulunduğunu belirtti.

Rekolte, fiyat farkları ve beklentiler:

Doğan, geçen sezon soğuklar nedeniyle rekoltenin düştüğüne dikkat çekerek geçen yıl limonda 2025 yılındaki zirai don nedeniyle 380 bin ton rekolte alındığını ve fiyatların o dönemde iyi olduğunu söyledi. Bu yıl verim bol olmasına karşın fiyatların düşük seyrettiğini vurguladı. Üreticide dönüm başına, kaliteye göre satış farkları görüldüğü belirtildi: çift makas mayer cinsi limonun fiyatı 6-8 lira, tek makas olursa 8-12 lira arasında değişiyor. Doğan, dalından kestenin bile paketleme tesisinden çıkış maliyetinin 15-20 lira civarına geldiğini aktardı.

Doğan ayrıca dünya pazarında şu anda Güney Afrika ve Arjantin'den limon sevkiyatlarının sürdüğünü, onların sezonunun Eylül sonunda bitmesiyle Adana limonunda ihracat penceresinin açılabileceğini belirtti. Üreticiler, limonun iç piyasada hepsinin tüketilmesinin mümkün olmayacağına işaret ederek ihracatın önemini vurguluyor.

Son olarak Yüreğir Ziraat Odası Başkanı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'ndan özellikle Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF)'in uygulanmasını talep etti.

TÜRKİYE'NİN NARENCİYE ÜRETİMİNİN YÜZDE 40'INI TEK BAŞINA KARŞILAYAN ADANA'DA MAYER CİNSİ LİMONDA HASAT BAŞLADI. BAHÇEDE KİLOGRAM FİYATI BOYUNA GÖRE 6-12 LİRADAN ALICI BULAN LİMONDAN BU SENE 710 BİN TON REKOLTE BEKLENİYOR.