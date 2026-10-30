zonguldak'ta 135 haneli sitede zemin kayması endişesi sürüyor

Sitenin durumu:

Zonguldak Tepebaşı Mahallesi'nde bulunan Kale Sitesindeki yaklaşık 135 hane, 2024'ten bu yana artan zemin hareketliliği ve çevresel çökmeler nedeniyle kaygı yaşıyor. Site sakinleri, binaların çevresindeki toprağın giderek boşaldığını ve özellikle binanın dip kısımlarında belirgin çökme gözlendiğini bildiriyor. Olası yayılma riski nedeniyle site genelinin tehdit altında olabileceği endişesi dile getiriliyor.

Yetkili kurumların gözlemleri ve eksik kalan adımlar:

Sakinlerin yaptığı başvurular sonucu belediye ve AFAD ekipleri inceleme gerçekleştirdi. İmar Müdürlüğü yetkililerinin bazı bloklar için tehlike bulunmadığı yönünde rapor verdiği; ancak siteye 19 daire için tebligat gönderildiği ifade ediliyor. İncelemelere karşın, vatandaşlar somut bir müdahale veya koruyucu önlem uygulanmadığını söylüyor.

62 yaşındaki Ümit Kaya yaşadıkları süreci, "2024 yılından bu yana bu mağduriyeti yaşıyoruz. Geceleri uykusuzuz, çocukların başına herhangi bir şey gelecek diye tedirginiz. Biz belediyeye müracaatımızı gerekli şekilde yaptık. Zaman zaman gelmişler. En son geldiklerinde burası tehlike arz etmiyor diye İmar Müdürlüğünden gelinmiş. Bize ayrıca 19 daireye tebligat geldi. AFAD’a da burası bildirildi, onlar da geldiler, incelediler" sözleriyle aktarıyor.

Sakinlerin talepleri ve risk değerlendirmesi:

Site sakinleri, mevcut tespitlerin genişletilmesini ve zemin hareketliliğinin detaylı jeoteknik incelemelerle değerlendirilmesini talep ediyor. Vatandaşlar, yalnızca belirli blokların değil sitenin tamamının risk altında olabileceğini belirterek, taşınma, güçlendirme ya da acil güvenlik önlemleri gibi uygulanabilir çözümler istiyor.

Site sakini Çetin Akalın ise konuyu, "İki seneden beri günden güne çöküyor. Yetkili yerlere başvurduk. Beklediğimiz umudu bulamadık. Yolun altı zaten boşaldı. Günden güne binanın dip tarafından kaymaya başlıyor. Bir an önce çözüm bulunmasını istiyoruz" diye özetliyor.

Yaşanan çökme, dron ile havadan görüntülenmiş; görseller sitenin çevresindeki boşalmayı ve zemindeki çatlakları ortaya koyuyor. Buna karşın belediyeden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Site sakinleri, yetkililerin hızlı ve şeffaf bir müdahale planı açıklamasını bekliyor.

Halk sağlığı ve yapı güvenliği açısından taşıdığı önem nedeniyle olayın takipte tutulması, bağımsız jeoteknik raporların paylaşılması ve acil tedbirlerin uygulanması yerel kamuoyunun da talebi olarak öne çıkıyor.

ZONGULDAK'IN TEPEBAŞI MAHALLESİ'NDE BULUNAN KALE SİTESİ SAKİNLERİ, BİNALARIN ÇEVRESİNDE YAŞANDIĞINI BELİRTTİKLERİ ZEMİN KAYMASI VE ÇÖKMELER NEDENİYLE ENDİŞE DUYDUKLARINI SÖYLEDİ. YAKLAŞIK İKİ YILDIR YETKİLİ KURUMLARA BAŞVURDUKLARINI ANCAK SORUNLARININ ÇÖZÜLMEDİĞİNİ ÖNE SÜREN VATANDAŞLAR, BÖLGEDE GEREKLİ ÖNLEMLERİN ALINMASINI İSTEDİ.