Dolar 49,2600 -0,05%
Euro 55,2201 -0,08%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.677,54 +1,43%
EUR/USD 1,1206 -0,09%
Brent Petrol 104,72 +0,42%
--°

Adana merkezli operasyonda örgüt yapılanmasına ağır darbe: 73 tutuklama

Adana merkezli 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 106 şüpheli gözaltına alındı; 73 kişi tutuklandı, 33 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 09:52

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Adana merkezli operasyonda örgüt yapılanmasına ağır darbe: 73 tutuklama

Operasyonun kapsamı:

Suç ve suçlularla mücadele kapsamında, çıkar amaçlı silahlı suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla Adana merkezli eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon, toplam 11 ilde yürütüldü ve örgüt bağlantılı kişilere yönelik koordineli bir çalışma olarak planlandı.

Emniyet birimleri ve ilgili birimlerce yapılan çalışmada, farklı görev ve sorumlulukları bulunan şüphelilerin tespit edilerek ikamet ve iş yerlerinde aramalar gerçekleştirildi. Operasyon boyunca delil toplama ve yakalama süreçleri eş zamanlı olarak yönetildi.

Tutuklamalar ve adli süreç:

Operasyon kapsamında toplam 106 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan 73 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kalan 33 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı; bu kişiler serbest bırakılarak adli süreçleri devam ediyor. Süreçteki kararlar, savcılığın değerlendirmesi ve mahkemelerin kararları doğrultusunda alındı.

Soruşturmanın hedefi ve takip:

Yetkililer, operasyonun örgütün mali kaynaklarının, iletişim ağlarının ve suç işleme yöntemlerinin çözülmesine katkı sağlayacağını belirtiyor. Soruşturma kapsamında elde edilen bulguların, ilerleyen dönemde yapılacak ek operasyon ve yakalamalara zemin hazırlaması hedefleniyor.

Adana merkezli soruşturma ve sabah gerçekleştirilen operasyonun ardından yaşanan tutuklama ve adli takip süreçleri, ilgili birimlerin koordineli çalışmasıyla sürdürülüyor.

ADANA MERKEZLİ 11 İLDE ÇIKAR AMAÇLI SİLAHLI SUÇ ÖRGÜTLERİNE YÖNELİK DÜZENLENEN EŞ ZAMANLI...

ADANA MERKEZLİ 11 İLDE ÇIKAR AMAÇLI SİLAHLI SUÇ ÖRGÜTLERİNE YÖNELİK DÜZENLENEN EŞ ZAMANLI OPERASYONLARDA GÖZALTINA ALINAN 106 ŞÜPHELİDEN 73’Ü TUTUKLANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Serik'te kameralara yansıyan kaza: üç tekerlekli bisiklet arkadan çarpıldı
images

Keçiören Ovacık'ta trafikte tehlike oluşturan drift eylemine 384 bin lira ceza
images

İstinaf dosyayı devraldı, Hiranur davası duruşmalı olarak yeniden görülecek
images

Mudanya'da el freniyle tehlike yaratan sürücü 1,55 promille yakalandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Tarlasından atölyeye: HBB'nin 15 ilçede ücretsiz tarım seferberliği

Erken müdahale şart: inmemiş testis kısırlık ve kanser riskini artırıyor

Kebap dumanı Merkez Park'ı kapladı: festivalde uzun kuyruklar oluştu

Serik'te kameralara yansıyan kaza: üç tekerlekli bisiklet arkadan çarpıldı

TREND HABERLER

Demir'den alaturka dokunuşlu elektronik ballad: yeni single 'Senden Sonra' yayımlandı

Niğde Bor'da kavşakta çarpışma: motosiklette iki kişi hayatını kaybetti, bir ağır yaralı

Bismil'de fırtına sonrası düşen sacı takma girişimi ölümle sonuçlandı, iki çırak ağır yaralı

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Murat Boz, GastroAntep sahnesinde duygudan hareketliye repertuar sundu

Hatay'da aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu sürücülere zor anlar yaşattı

Büyükorhan'da orman yangınına karadan ve havadan yoğun müdahale

Akşam saatlerinde Kahramankazan'da kepçe ile arkadan çarpışma: iki sürücü yaralandı