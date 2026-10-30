Bölgeden çıkan yetenekler: Kütahya'nın Pazarlar, Şaphane, Simav ve Gediz ilçelerinde ücretsiz yetenek taraması

Kütahya'nın batısında bölgesel yetenek taraması başlıyor

Kütahya’da çocuk ve gençleri spora kazandırmak amacıyla Pazarlar, Şaphane, Simav ve Gediz ilçelerini kapsayan bölgesel bir yetenek taraması projesi hayata geçiriliyor. Proje, Pazarlar Spor Lisesi Spor Kulübü tarafından yürütülecek ve ilgili ilçelerde kademeli olarak uygulanacak.

Uygulama biçimi ve eğitim yerleri:

Yetenek taramalarında gençlerin hangi spor branşlarına yatkın oldukları belirlenecek; tarama sonucu uygun bulunan sporcular, uzman antrenörler eşliğinde güreş ve taekwondo branşlarında yetiştirilecek. Belirlenen sporcular, teorik ve uygulamalı antrenmanlar için Pazarlar Spor Lisesi tesislerine davet edilecek.

Proje kapsamında verilecek antrenmanların ücretsiz olduğu ve çalışmanın 2026-2027 eğitim-öğretim yılı boyunca planlandığı bildirildi. Ayrıca antrenmanlar çerçevesinde gençlerin fiziksel gelişimine destek sağlanması, spor disiplini kazanmaları ve ekran bağımlılığı ile zararlı alışkanlıklardan uzak tutulmaları hedefleniyor.

Ortaklık, hedefler ve takvim:

Projeye ilişkin iş birliği, Pazarlar Belediyesi ile Pazarlar Spor Lisesi Spor Kulübü arasında imzalanan protokolle kuruldu. Kulüp Başkanı Muammer Gökalp yaptığı açıklamada, projenin gençlerin gelişimine katkı sunmasını hedeflediklerini ve Amatör Spor Haftası kapsamında böyle bir çalışmayı başlatmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Gökalp, Pazarlar, Şaphane, Simav ve Gediz ilçelerindeki çocuk ve gençleri spor tesislerinde ağırlamaya hazır olduklarını vurguladı ve haftada iki gün düzenlenecek ücretsiz antrenman desteği için Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci’ye teşekkür etti. İlçelere göre yapılacak yetenek taramalarının uygulama takvimi önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacak.

Projeyle ilgili ayrıntılı takvim ve başvuru bilgileri açıklandığında, aileler ve gençler hangi yaş gruplarının kapsandığı, başvuru koşulları ve tarama noktaları hakkında bilgilendirilecek. Yerel ölçekte başlatılan bu girişim, bölgedeki spor altyapısına erişimi artırmayı ve amatör sporcu havuzunu genişletmeyi amaçlıyor.

KÜTAHYA'DA ÇOCUK VE GENÇLERİ SPORA KAZANDIRMAK AMACIYLA PAZARLAR, ŞAPHANE, SİMAV VE GEDİZ İLÇELERİNİ KAPSAYAN BÖLGESEL YETENEK TARAMASI PROJESİ BAŞLATILIYOR. PAZARLAR SPOR LİSESİ SPOR KULÜBÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK PROJE KAPSAMINDA, GENÇLER GÜREŞ VE TAEKWONDO BRANŞLARINDA EĞİTİM ALACAK.