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Beşiktaş Kasımpaşa maçı öncesi taktik ve kondisyon çalıştı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 10. hafta maçında Kasımpaşa deplasmanı öncesi BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde taktik ve kondisyon odaklı antrenman gerçekleştirdi.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 15:10

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Beşiktaş Kasımpaşa maçı öncesi taktik ve kondisyon çalıştı

Antrenman detayları:

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında 1 Kasım Pazar akşamı Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde devam etti. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Çalışmanın içeriği:

Teknik Direktör Vincenzo Italiano yönetiminde gerçekleştirilen idman, kondisyon ve taktik ağırlıklıydı. Isınma koşularının ardından takım, top kapma ve pres çalışmaları için 5'e 2 uygulamalarını yaptı. Seans, saha içi taktik uygulamalarına ve duran top organizasyonlarına ayrıldı.

Hazırlık programı ve sonraki adım:

Siyah-beyazlı ekip, pazar günü oynanacak karşılaşma öncesi hazırlıklarını yarın saat 11.30'da basına kapalı olarak yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Yapılan çalışmalar, teknik ekibin deplasmandaki maça yönelik taktiksel düzenlemelere ve fiziki hazırlığa önem verdiğini gösteriyor.

BEŞİKTAŞ, TRENDYOL SÜPER LİG&#039;İN 10. HAFTASINDA 1 KASIM PAZAR AKŞAMI KASIMPAŞA İLE DEPLASMANDA...

BEŞİKTAŞ, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 10. HAFTASINDA 1 KASIM PAZAR AKŞAMI KASIMPAŞA İLE DEPLASMANDA OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINA BU SABAH YAPTIĞI ANTRENMANLA DEVAM ETTİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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