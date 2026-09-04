adana sahilinde yer fıstığı hasadı başladı, hedef 135 bin ton

hasat başladı: sahilde ilk makineler tarlada

Türkiye’nin en çok yer fıstığı üretilen kenti Adana’da sahil kesimlerinde sezonun ilk hasadı başladı. Bölgeden alınan erken verilerle kent genelinde hedeflenen rekolte 135 bin ton olarak açıklandı. Adana, ülke ihtiyacının yaklaşık %60ını tek başına karşılıyor.

Sahil bölgelerinde ekili alanlarda dekar başına ortalama 500-600 kilogram verim alınırken hasat, önümüzdeki haftalarda ovaya doğru ilerleyecek. Sabahın erken saatlerinde tarlalara giren traktörler önce yer fıstıklarını ayırıyor, ardından hasat için ayrı makineler devreye giriyor. Hasat edilen ürün, serildikten sonra işlenmek üzere Osmaniye’deki fabrikalara gönderiliyor.

saha, alan ve verim detayları:

Bu sezon yer fıstığı ekim alanı artarak yaygınlaştı. Sahadan gelen veriler, Adana genelinde 252 bin dekar alanda ekim yapıldığını gösteriyor. Hasat süreçleri, ekim yoğunluğuna göre sahilden iç kesimlere doğru kademeli ilerliyor. Üreticiler, yağışlı bir sezon sayesinde geçen yıla göre rekoltenin yükseldiğini bildiriyor.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, İHA muhabirine yaptığı açıklamada: "Yer fıstığı üretiminin yüzde 60’ı Adana’da üretilmekte. Bu yıl havaların serin ve yağışlı gitmesinden dolayı hasat gecikti. Geçen yıl 211 bin dönüm alanda yer fıstığı ekimi varken bu yıl 252 bin dönüm alanda yer fıstığı ekimi var. Şu anda hasat devam ediyor. Dönüme şuanda 500-600 kilogram verim almakta. Fiyatlar ilk başta 105-110 liraydı ama şu anda 90-100 lira arasında değişmekte" dedi.

fiyat, işlem ve üretici değerlendirmeleri:

Geçen yıl yaşanan sıcaklık ve kuraklık nedeniyle azalan rekolte, bu yılki yağışlar sayesinde toparlandı. Yer fıstığının kilogram fiyatı kalite ve boya göre değişmekle birlikte şu an için 90-100 lira aralığında seyrediyor; hasadın ilerlemesiyle fiyatlarda dalgalanma olabileceği belirtiliyor.

Doğan, üreticilerin genel memnuniyetine dikkat çekerek: "Bu sene çiftçi fiyat ve verimden çok memnun. Eğer fiyatlar böyle devam ederse çiftçi memnun olacak. Eskiden Osmaniye’de bu fıstık ekilirdi ama sonrasında Adana’da ekim alanı çoğaldı. Şu anda burada fıstık hasadı yapılıyor ancak işlemesi yine Osmaniye’de oluyor" ifadelerini kullandı.

300 dönüm alanda üretim yapan Savaş Ağırbaş ise sahadaki durumu şöyle özetledi: "Şu anda her şey güzel. Bir dönüme ortalama 500-600 kilogram verim alıyoruz. Fiyatlar da 90-100 lira arasında değişiyor".

Hasadın ovaya doğru yayılması ve işleme tesislerine gönderimlerin devam etmesiyle, bölge üretiminin sezon sonuna kadar takip edilmesi ve nihai rekoltenin kesinleşmesi bekleniyor.

TÜRKİYE'NİN EN ÇOK YER FISTIĞI ÜRETİLEN KENTİ ADANA'DA SAHİL KESİMLERİNDE SEZONUN İLK HASADI BAŞLADI. DEKAR BAŞINA 500-600 KİLOGRAM REKOLTE ALINIRKEN KENT GENELİNDE 135 BİN TON REKOLTE HEDEFLENİYOR.