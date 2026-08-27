Adana sıcağında buzhanede çalışanların serin nefesi

buzhanede gündelik çalışma koşulları:

Adana'da hissedilen 40 dereceyi aşan sıcakların gölgesinde kentte yaşayanlar serinlemek için gölge ve klimalı mekânlara yöneliyor. Bu yoğun sıcaklıklar şehir merkezinde dışarıyı adeta bir fırına çevirirken, buzhanenin içi tamamen zıt bir tablo sunuyor. Dışarıdaki kavurucu hava ile içerdeki soğuk arasında keskin bir kontrast var; çalışanlar günün büyük bölümünü sıfırın altında sıcaklıklarda geçiriyor.

çalışma rutini ve ortamın özellikleri:

Buzhaneye girenler, dışarıdaki 40 dereceyi aşkın sıcaklığı neredeyse hiç hissetmiyor. İşletme içinde sıcaklık, ürünlerin korunması ve çalışanların görevleri nedeniyle sürekli düşük tutuluyor. Vatandaşlar sıcak havadan korunmak için gölgeleri ve klimalı alanları tercih ederken, buzhanede çalışanlar mesailerini soğuk ortamda sürdürüyor; zaman zaman mont giydiklerini belirtiyorlar.

çalışanların gözünden günlük hayat:

Mehmet Sadık Özgün işini sevdiğini ve içeriye girdiğinde rahatladığını aktarıyor: "Dışarıya siparişe gidiyorum sıcaktan ölüyorum. Kapıya çıkılmıyor sıcaktan. Burası mis gibi. Bizim burada işimiz güzel. Bazen mont giyiyoruz, o kadar soğuk burası. Ama kapıya çıkılmıyor çünkü ateş gibi. Adana sıcağına dayanılmıyor. Dışarısı fırın gibi ama buraya girdiğimizde insan olduğumuzu hatırlıyoruz. Yazın burada üşüyoruz, o yüzden işimi seviyorum. Adana’nın sıcağı meşhur, burada dışarısı yaz içerisi kış. Bazen dayanamayıp buz alıp yüzüme vuruyorum".

Sadık Ayaz ise buzhaneyi bir sığınak olarak tanımlıyor: "Biz kendimizi bu depoya kapattık, burası daha güzel. Burası artık bizim yaşam alanımız oldu. Dışarıda pişince direkt buraya giriyoruz ve çıkmıyoruz. İnsanlar bu sıcakta arayıp bulamıyor ama biz bu serinlikte çalışıyoruz. Satışını yaptığımız balıkları bile dışarı çıkartmıyoruz. Balıklar bile dayanamıyor sıcağa. Gerisini siz düşünün".

Bu tablo, şehirdeki aşırı sıcakların gündelik yaşam üzerindeki etkisini ve bazı iş kollarının nasıl tamamen ters iklim koşullarında çalışmak zorunda kaldığını gösteriyor. Dışarıdaki kavurucu ısı ile buzhanenin yoğun soğuk atmosferi arasındaki tezat, Adana'da yaz aylarının iş yaşamına kattığı farklılığı öne çıkarıyor.

ADANA’DA HAVA SICAKLIKLARININ HİSSEDİLEN 40 DERECEYİ AŞMASIYLA BİRLİKTE KENTTE YAŞAYAN VATANDAŞLAR SERİNLEMEK İÇİN FARKLI YÖNTEMLERE BAŞVURURKEN, BUZ SATIŞI YAPILAN BUZHANEDE ÇALIŞANLAR İSE GÜNÜN BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ SIFIRIN ALTINDA SICAKLIKTA GEÇİRİYOR.