Adana sokakları atıkla boğuşuyor: bulvarlardan tarlalara yayılan kirlilik

şehir genelinde yaygın atık birikimi

Adana’nın farklı noktalarında yol kenarlarına ve yerleşim dışı alanlara gelişi güzel bırakılan atıklar kent görünümünü bozuyor. Klozettan koltuğa, otomobil lastiğinden buzdolabına kadar uzanan eşyalar; özellikle Merkez Çukurova ilçesindeki Yılmaz Güney Bulvarı, Seyhan ilçesindeki Ova Mahallesi ve Yüreğir ilçesindeki Levent Mahallesi civarlarında yoğunlaşıyor. Sokaklar, kaldırımlar, tarım arazileri ve sulama kanallarının çevresinde biriken bu atık yığınları hem estetik açıdan hem de kullanım alanlarının işlevselliği açısından sorun yaratıyor.

Bazı bölgelerde biriken çöplerin zaman zaman yakılması ise ayrı bir tepki konusu. Yakılan atıklar nedeniyle oluşan duman ve kokunun çevre sakinlerini rahatsız ettiği, havanın kalitesinin değerlendiği bildiriliyor.

çevresel etkiler ve sağlık riski:

Çevre Mühendisleri Odası Adana Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Sibel Demirci, kentte atık miktarının arttığını vurgulayarak durumun kapsamını özetledi. Demirci, "Adana artık çöplerle anılan bir şehir haline geldi" diyerek sorunun toplu atık miktısından kaynaklandığını belirtti. Buna ilişkin değerlendirmesinde, geri dönüşüm firması ve yurt dışı ithalatçı hurda firmasının çok fazla olmasının etken olduğunu söyledi.

Demirci ayrıca bu atıkların yalnızca görüntü kirliliği yaratmayıp toprak ve su kaynaklarını da etkilediğine dikkat çekti: "Bu atıklar toprak kirliliğine de sebep oluyor. Ayrıca bu atıklar yağışla birlikte Akdeniz’e karışıyor". Bu uyarı, özellikle tarım arazileri ve sulama kanallarında biriken atıkların uzun vadeli ekolojik etkilerine işaret ediyor.

denetim, ihbar ve toplumsal sorumluluk:

Atıkların yakılmasının hava kalitesini olumsuz etkilediğini belirten Demirci, "Bu toplu atıklar o bölgede yaşayanlar tarafından yakıldığı için hava kirliliği oluşturuyor. Bunun bir cezası var. Ancak o atıkları atanları tespit etmek gerekiyor" diye konuştu. Denetim ve yaptırım mekanizmalarının etkinliğinin sınırlı olduğu alanlarda sorun, ancak yerel şikayetlerle giderilebiliyor.

Demirci, vatandaşlara da görev düştüğünü vurgulayarak şu çağrıyı yaptı: "O atık bölgeleri biraz merkezden uzak ve ancak şikayet yoluyla yakalanabilir. O bölgedeki insanların bu işi üstlenip atanların görüntüsünü alıp Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne bildirmeleri gerekiyor". Bu öneri, hem sorumluların tespit edilmesi hem de tekrar eden atık bırakma olaylarının önüne geçilmesi açısından önem taşıyor.

Genel olarak Adana’da yol kenarlarında biriken atıklar, kentin görsel ve çevresel sağlığı açısından içler acısı bir tablo oluşturuyor; yetkililer ve vatandaşlar arasında koordinasyon sağlanmadığı sürece sorun büyümeye devam edebilir.

ADANA'NIN DÖRT BİR YANINDA YOL KENARLARINA BIRAKILAN ÇÖP VE ATIKLAR ÇEVRE KİRLİLİĞİNE NEDEN OLUYOR. ATIKLARIN ARASINDA KLOZET, KOLTUK, OTOMOBİL LASTİĞİ VE BUZDOLABI GİBİ ÇOK SAYIDA EŞYA BULUNUYOR.