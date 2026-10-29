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Aydın adalet altyapısı için 53 bin metrekarelik yeni adliye yükseliyor

Fatih Mahallesi'nde beton dökümüne başlanan yeni adliye binasında inceleme yapıldı; proje 221 hakim ve savcı odası ile 82 duruşma salonu içeriyor.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 13:49

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Aydın adalet altyapısı için 53 bin metrekarelik yeni adliye yükseliyor

Aydın'da yeni adliye inşaatında yerinde inceleme

Fatih Mahallesi'nde beton dökümüne başlanan yeni adliye binasını Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, Adalet Komisyonu Başkanı Hasan Öztürk, 1. İdare Mahkemesi Başkanı Ahmet Kılıç ve beraberindeki heyet yerinde inceledi. Heyet, inşaat alanında yürütülen çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

projenin ölçeği ve mimari düzeni:

Projenin inşa edileceği arsanın büyüklüğü yaklaşık 35 bin metrekare olarak belirtiliyor. Binanın bodrum, zemin ve 5 normal kat olmak üzere kurgulanacağı; toplam kapalı alanın ise yaklaşık 53 bin metrekare olması öngörülüyor.

Adalet hizmetleri kapasitesini artırmak üzere planlanan yapıda 221 hakim ve cumhuriyet savcısı odası ile 82 duruşma salonu yer alacak. Yapı, deprem yönetmeliklerine uygun dayanıklı tasarım ve güçlü teknolojik altyapı ile planlanıyor.

maliyet, takvim ve tören beklentisi:

İhale sözleşme bedeli yaklaşık 1 milyar 678 milyon lira olarak kaydedildi. Projenin tamamlanarak hizmete açılması hedef tarihi Şubat 2028 olarak açıklanırken, temel atma töreninin Adalet Bakanı Akın Gürlek'in katılımıyla gerçekleştirilmesinin beklendiği, tören tarihine ilişkin kesin bir açıklamanın henüz yapılmadığı belirtildi.

Yetkililer, yeni binanın vatandaşlara daha modern ve konforlu bir ortamda adalet hizmeti sunmasını, aynı zamanda ilin adliye kapasitesini önemli ölçüde artırmasını hedeflediklerini vurguladı. İnşaat çalışmaları devam ediyor ve beton döküm aşamasındaki ilerlemeler yakından izleniyor.

AYDIN CUMHURİYET BAŞSAVCISI UYGUR KAAN ARISOY, YENİ ADLİYE BİNASININ İNŞAAT ALANINDA İNCELEME...

AYDIN CUMHURİYET BAŞSAVCISI UYGUR KAAN ARISOY, YENİ ADLİYE BİNASININ İNŞAAT ALANINDA İNCELEME YAPTI

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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