Operasyonun izlediği yol:

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından temin edilen paneller aracılığıyla internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynatan bir şebekeye yönelik çalışma başlattı. Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda organizasyondaki 11 kişinin kimlikleri deşifre edildi.

Şebekenin faaliyetlerini sonlandırmak için düzenlenen şafak vakti operasyonda tüm şüpheliler gözaltına alındı ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Ele geçirilen materyallerin incelenmesi ve dijital delillerin çözümlenmesi süreci devam ediyor.

Mali izleme ve para transferleri:

MASAK incelemeleri, şüphelilerin hesaplarında toplam 3 milyar 100 milyon TL tutarında para hareketliliği olduğunu ortaya koydu. Tespitlere göre şebeke üyeleri, paraları çok sayıda banka hesabına transfer ettikten sonra bu tutarları kripto varlıklarına dönüştürerek yurt dışına çıkardı.

Ayrıca banka hesaplarını kullandıran kişilerin aylık 70 bin TL aldığı ve işlemler karşılığında prim usulü ücretlendirildiği belirlendi. Bu yöntemle organize yapının hem likiditeyi dağıttığı hem de izleri karıştırdığı belirtildi.

Savcılık süreci ve adli durum:

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9 kişi tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma çerçevesinde ele geçirilen dijital materyaller ve mali belgeler üzerinden incelemeler sürüyor.

Yetkililer, benzer suçların tespiti ve önlenmesi için dijital izleme kapasitelerinin güçlendirildiğini ve yurt içi-yurt dışı bağlantıların takibinin öncelikli olduğunu ifade etti.

ADANA’DA POLİS EKİPLERİNİN 6 AYLIK TAKİBİ SONUCU, İNTERNET SİTELERİ ÜZERİNDEN YASA DIŞI BAHİS OYNATARAK 3 MİLYAR 100 MİLYON LİRALIK PARA HAREKETLİLİĞİ GERÇEKLEŞTİRDİĞİ BELİRLENEN ŞEBEKE ÇÖKERTİLDİ. OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN 11 ŞÜPHELİDEN 9’U TUTUKLANDI.