olayın gelişimi:

Olay, 20 Kasım Cuma gecesi Esenyurt ilçesi Akçaburgaz Mahallesi Akçaburgaz Caddesi'ndeki bir markette yaşandı. İddialara göre, kendisini polis olarak tanıtan şüpheli bir süre takip ettiği vatandaşı markete kadar izledi. Market içinde vatandaşa yaklaşıp kimlik sormak isteyen şüpheli, belindeki silâhı göstererek 'polis' olduğunu iddia etti.

Tanıkların anlattığına göre şüpheli, vatandaşı aramak isterken tartışma çıktı; bu sırada şüpheli tabancasını çıkardı ve ateş ederek vatandaşı bacağından vurdu. Yaralı vatandaşın cebinde bulunan 10 bin dolar'ın çalındığı, şüphelinin olay yerinden kaçtığı öne sürüldü. Yaşananlar marketin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

tanık anlatımı:

Market sahibi Tolga Aksoy, olay saatinin gece 01.30 civarı olduğunu belirtti. Aksoy, olayı şöyle anlattı: 'Bir arkadaşım vardı yanımda. Onunla kasada duruyorduk. Arabayla bir müşteri geldi. Müşteri alışveriş yaptığı sırada arkasından uzun boylu kasklı bir kişi geldi. Kenarında silah dayalı. Sürekli silah gösteriyordu. "Polisim" dedi. Ben inanmadım. Ondan sonra sürekli belini açarak silahını gösteriyordu.'

Aksoy, şüphelinin müşteriyi çağırıp 'Bir dakika gel buraya ben polisim arama yapacağım' ve 'Kimliğini sorgulayacağım' dediğini aktardı. "Ben de kendisine, 'Bu adam polis değil hırsız. Tedbirli olalım' dedim" sözlerini kullanan Aksoy, şüphelinin 'Esrar, eroin araması yapacağım' diyerek ısrarcı davrandığını söyledi. Aksoy, sonrasında yaşanan boğuşma sırasında şüphelinin ateş ettiğini ve yaralının bacağından ekmek dolabına sektiğini ifade etti.

güvenlik kamerası ve soruşturma:

Güvenlik kamera görüntülerinde, şüphelinin vatandaşa silâh doğrulttuğu, daha sonra ateş ettiği anlar net şekilde yer alıyor. Olay sonrası bacağından yaralanan vatandaş hastaneye kaldırıldı; sağlık ekiplerinden alınan bilgiye göre vatandaşın hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

Olayın ardından polis ekipleri bölgede inceleme ve delil toplama çalışması başlattı. Şüphelinin yakalanması ve olayın bütün yönleriyle aydınlatılması için soruşturmaya devam ediliyor.

ESENYURT'TA KENDİSİNİ POLİS OLARAK TANITAN ŞÜPHELİ, TAKİP ETTİĞİ VATANDAŞI MARKETTE SİLAHLA VURARAK GASP ETTİ. BACAĞINDAN YARALANAN VATANDAŞIN 10 BİN DOLARININ ÇALINDIĞI İDDİA EDİLİRKEN, SİLAHLI GASP ANLARI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.