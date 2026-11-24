Düzce'de huzur için kurumlar arası güvenlik seferberliği

Düzce'de, kent genelindeki huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalar İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı'nda ele alındı. Toplantıya, kamu kurumları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi vurgusu damga vurdu.

Toplantıya katılanlar:

Toplantıya Düzce Valisi Mehmet Makas başkanlık etti. Ayrıca İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve İl Jandarma Komutanı Mustafa Kılınç da hazır bulundu ve birimlerin yürüttüğü faaliyetlere ilişkin sunumlar yapıldı.

Gündemdeki öncelikler:

Toplantıda, kent genelinde uygulanan güvenlik tedbirleri, asayişin sağlanmasına yönelik operasyonel çalışmalar ve emniyet ile jandarma birimlerinin koordinasyonu detaylı şekilde değerlendirildi. Katılımcılar, vatandaşların günlük yaşam güvenliğini artırmaya yönelik önleyici tedbirlerin sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.

Görüşmelerde ayrıca kurumlar arası bilgi paylaşımı, olaylara müdahale sürecinin hızlandırılması ve saha denetimlerinin yoğunlaştırılması gibi uygulamaların önemi öne çıkarıldı. Toplantı, mevcut uygulamaların gözden geçirilmesi ve eşgüdümlü çalışmaların devam ettirilmesi kararıyla sona erdi.

DÜZCE VALİSİ MEHMET MAKAS BAŞKANLIĞINDA İL GÜVENLİK VE ASAYİŞ KOORDİNASYON TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. İL EMNİYET MÜDÜRÜ İBRAHİM ERGÜDER VE İL JANDARMA KOMUTANI MUSTAFA KILIÇ’IN KATILDIĞI TOPLANTIDA, KENT GENELİNDE HUZUR VE GÜVENLİĞİN SAĞLANMASINA YÖNELİK ALINAN TEDBİRLER DEĞERLENDİRİLDİ.