Enerjiniz düşükse önce tabağınızı gözden geçirin

Mevsim geçişlerinde yorgunluğun birden çok nedeni var:

Acıbadem Kent Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Hande Selin Ok, bahar aylarında halk arasında 'bahar yorgunluğu' diye adlandırılan halsizlik, enerji düşüklüğü, uyku düzeninde değişiklik ve konsantrasyon sorunlarının pek çok faktörün birleşimiyle ortaya çıktığını belirtiyor. Ok, bu yakınmaların yalnızca hava değişikliğine bağlanmaması gerektiğini; yetersiz uyku, uzun süre aç kalma, aşırı işlenmiş gıda tüketimi, yetersiz protein ve lif alımı ile yetersiz sıvı tüketiminin de enerji üzerinde etkili olduğunu ifade ediyor.

Uzun süren veya günlük yaşamı belirgin şekilde etkileyen yorgunluklarda mutlaka hekim değerlendirmesi gerektiğini vurgulayan Ok, bazı besin öğesi eksikliklerinin (özellikle demir, B12 vitamini ve folat) halsizlikle ilişkili olabileceğine dikkat çekiyor.

Tabağınızı nasıl düzenlemelisiniz:

Ok, bahar yorgunluğuyla mücadelede tek bir besin ya da takviyenin yeterli olmayacağını söylerken, önceliğin beslenme düzeninin bütünsel olarak ele alınması olduğunu belirtiyor. Güne dengeli bir öğünle başlamak enerji ve tokluk hissini destekler; kahvaltıya yumurta, yoğurt veya peynir ve uygun bitkisel protein kaynakları eklenmesi öneriliyor.

Menünüzde yeterli protein, kaliteli karbonhidrat, sağlıklı yağlar, sebze ve meyve çeşitliliği ve yeterli sıvı bulunması önem taşıyor. Düzenli öğünler ve uygun porsiyonlar, gün içi enerji dalgalanmalarını azaltmaya yardımcı olabilir.

Tabağınızı renklendirin:

Farklı renklerde sebze ve meyvelerin beslenmeye dahil edilmesi vitamin, mineral, lif ve çeşitli bitkisel bileşenlerin alımını destekler. Ok, zeytinyağı, ceviz, badem, somon ve sardalya gibi yağlı balıkların yanı sıra yeşil yapraklı sebzeler, yaban mersini ve nar gibi besinleri dengeli beslenme içinde öneriyor; özellikle omega-3 yağ asitleri ve polifenoller içeren besinlerin değerli olduğuna dikkat çekiyor.

Ara öğün, bağırsak sağlığı ve yaşam tarzı önlemleri:

Yorgunluk hissedildiğinde çikolata, tatlı veya şekerli içeceklerle hızlı enerji sağlamaya çalışmanın sık yapılan bir hata olduğunu söyleyen Ok, bunun yerine daha dengeli ara öğünlerin tercih edilmesini öneriyor. Örneğin meyve yoğurtla veya bir avuç kuruyemişle birlikte tüketildiğinde tokluk daha dengeli sağlanabilir.

Bağırsak sağlığı da genel iyilik hali için kritik: yoğurt gibi fermente besinler ile yulaf, keten tohumu, pırasa ve enginar gibi liften zengin besinlerin dengeli beslenme düzeninde yer alması bağırsak fonksiyonlarını destekleyebilir. Sebze, meyve, tam tahıl ve baklagillerden zengin bir beslenme öneriliyor.

Ayrıca Ok, kahve tüketimini artırmak yerine uyku düzeni, yeterli sıvı alımı, öğün içeriği ve gün içinde düzenli hareketin enerji düzeyini desteklediğini; gün ışığından yararlanma ve stres yönetiminin de önemli unsurlar olduğunu hatırlatıyor.

Sonuç olarak, bahar yorgunluğunda hızlı çözümler yerine tabağınızı ve yaşam biçiminizi bütün olarak gözden geçirmek; açıklanamayan veya süregelen yorgunluklarda ise tıbbi değerlendirme yaptırmak gerektiği vurgulanıyor.

DİYETİSYEN HANDE SELİN OK, BAHAR YORGUNLUĞUYLA MÜCADELEDE DENGELİ BESLENME, YETERLİ SIVI, KALİTELİ UYKU VE DÜZENLİ HAREKETİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ.