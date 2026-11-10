Şehit aileleri ve gazilerden Çanakkale'ye duygulu yolculuk

Niğde İli Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından yürütülen Şehidin Emaneti Milletin Şerefidir projesi kapsamında, şehit aileleri ve gaziler Bursa ile Çanakkale'yi kapsayan bir gezi düzenledi. Etkinlik, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü desteğiyle gerçekleştirildi.

Gezinin rotası ve anlatılanlar:

Program çerçevesinde katılımcılar Bursa'nın tarihî mekânlarını gördü, ardından Çanakkale'ye geçildi. Çanakkale ziyaretinde, rehberler eşliğinde Çanakkale Zaferini kazandıran zorlu şartlar, cephede yaşanan fedakarlıklar ve savaşın toplumsal etkileri anlatıldı. Katılımcılar, savaşın somut izlerini yerinde görerek anma ve hatırlama süreçlerine tanıklık etti.

Dernek başkanının değerlendirmesi:

Niğde İli Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Demir, gezinin şehit aileleri ve gaziler açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Demir, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Kıymetli şehit ailelerimiz ve kahraman gazilerimizle birlikte çıktığımız bu anlamlı yolculukta, Çanakkale Zaferi’nin ne büyük zorluklarla kazanıldığını bir kez daha hatırladık. Başta İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi ve Niğde Valimiz Nedim Akmeşe olmak üzere bizlere destek olan herkese şehit ailelerimiz ve gazilerimiz adına gönülden teşekkür ediyoruz."

Demir ayrıca, şehit aileleri ve gazilere hizmetin bir onur ve vefa borcu olduğunu belirtti. Gezi, katılımcılarda dönemin koşullarına dair farkındalığı artırırken, toplumsal hafızanın canlı tutulmasına katkı sağladı.

Etkinlik sonrası dernek yetkilileri, projeye destek veren kurumlara teşekkür ederek benzer programların devam edeceğini açıkladı. Katılımcılar, ziyaret boyunca duygu dolu anlar yaşadı ve Çanakkale'deki anma törenleri ile bölgenin tarihî atmosferi arasında güçlü bağlar kurdu.

ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERDEN ANLAMLI ÇANAKKALE ZİYARETİ