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Salördek doğayla uyumlu turizm için koruma altına alındı

Tunceli'nin Pülümür ilçesindeki Salördek, doğal doku korunarak ekoturizm alanı ilan edildi; doğayla uyumlu düzenlemeler önümüzdeki yıl devreye alınacak.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 09:46

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EDİTÖR: Aslı Han

Salördek doğayla uyumlu turizm için koruma altına alındı

salördek ekoturizm alanı ilan edildi:

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde yer alan Salördek bölgesi, doğal dokusunun korunması ve bölge halkının yaşam alanlarıyla uyumlu bir turizm modeline dönüştürülmesi amacıyla ekoturizm alanı kabul edildi. Karar, koruma statüsü verilerek bölgenin gelecek nesillere aktarılmasını hedefliyor. Sonbaharın sarı, kızıl ve yeşilin tonlarıyla boyadığı yamaçlarda, Munzur manzarası eşliğinde gerçekleştirilen saha çalışmalarıyla alanın değerleri yeniden tescillendi.

koruma kararının gerekçesi ve saha çalışmaları:

Vali Şefik Aygöl bölgedeki incelemeler sırasında gençler ve vatandaşlarla yürüyüşe katıldı; bölgede bir yıldır süren çalışmaların ardından Salördek’in ekoturizm kapsamında koruma altına alındığını açıkladı. Aygöl, bölgenin doğasına sahip çıkılmasının kentin kimliği olduğunu vurguladı ve yazılı geleneği hatırlatan bir söylemle süreci özetledi. Kararın gerekçesi olarak doğal çeşitliliğin korunması, yerel halkın sürece dahil edilmesi ve sürdürülebilir ekonomik imkanların yaratılması gösterildi.

gelecek yıl hayata geçirilecek düzenlemeler:

Yetkililer, önümüzdeki yıl bölgede doğayla uyumlu düzenlemelerin hayata geçirileceğini belirtti. Planlanan çalışmalar arasında küp taşlardan yapılacak yürüyüş yolları, seyir alanları, fotoğraf çekme noktaları, lavabolar ve dinlenme-bankları yer alıyor. Yapılacak düzenlemelerin tamamının ekosistemi koruyacak şekilde tasarlanacağı ve bölge halkının görüşleri alınarak uygulanacağı kaydedildi.

Vali Aygöl, çalışmalara destek veren Salördekli hemşehrilerine teşekkür ederek, "Bugüne kadar korumuşlar, bundan sonra beraber koruyoruz" sözleriyle yerel sahiplenmenin önemini vurguladı. Koruma kararıyla birlikte bölgenin hem doğal değerleri korunacak hem de doğayla uyumlu turizm alternatifleri güçlenecek.

TUNCELİ VALİSİ ŞEFİK AYGÖL, SALÖRDEK BÖLGESİNDE GENÇLER VE VATANDAŞLARLA BİRLİKTE DOĞA YÜRÜYÜŞÜNE...

TUNCELİ VALİSİ ŞEFİK AYGÖL, SALÖRDEK BÖLGESİNDE GENÇLER VE VATANDAŞLARLA BİRLİKTE DOĞA YÜRÜYÜŞÜNE KATILDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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