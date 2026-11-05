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Gece vardiyasıyla mazgallar temizleniyor: Diyarbakır yağışa hazırlanıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, beklenen yağış öncesi yüzlerce personelle gece çalışması yaparak mazgal ve yağmur suyu ızgaralarını temizliyor.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 09:53

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EDİTÖR: Aslı Han

Gece vardiyasıyla mazgallar temizleniyor: Diyarbakır yağışa hazırlanıyor

Diyarbakır'da yağış öncesi gece temizlik çalışması

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentte beklenen yağış öncesinde muhtemel su birikintileri ve taşkınlara karşı önleyici bir çalışma başlattı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen operasyona, Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler ve Sağlık İşleri daire başkanlıklarından gelen ekipler de katıldı.

Gece mesaisi ve koordinasyon:

Çalışmalar gece boyunca sürdü; ekipler, ana arterlerdeki mazgal ve yağmur suyu ızgaralarını tek tek kontrol ederek tıkanmaya yol açabilecek yaprak, çöp, toprak ve diğer atıkları temizliyor. Bu kapsamlı mesaiyle amaç, yağış sırasında suyun tahliyesinin kesintisiz sağlanması ve cadde ile bulvarlarda su birikintilerinin önlenmesi olarak açıklandı.

Hedeflenen güzergâhlar:

Temizlik çalışmaları merkez ilçelere odaklandı. Bağlar ilçesinde Kamışlı Bulvarı, Orhan Doğan Caddesi, Evrim Alataş Caddesi ve Aram Tigran Bulvarı; Kayapınar ilçesinde Nazım Hikmet Caddesi, Fırat Bulvarı, Mahabad Bulvarı, Abdulkadir Aksu Caddesi, Kayapınar Caddesi ve Şanlıurfa Bulvarı; Yenişehir ilçesinde Mehmet Akif Ersoy Bulvarı, İstasyon Caddesi, Gevran Caddesi, Kışla Caddesi ve Elazığ Bulvarı; Sur ilçesinde ise İnönü Caddesi, Turistik Caddesi ve Gazi Caddesi'ndeki mazgal ve ızgaralar temizleniyor.

Büyükşehir Belediyesi, yüzlerce personelin katılımıyla yürütülen bu önleyici çalışmaları yağış süresince kent yaşamında oluşabilecek olumsuzlukları en aza indirmek amacıyla sürdürecek. Yetkililer, özellikle yoğun araç ve yaya trafiğinin bulunduğu noktalarda düzenli kontrol yapılacağını belirtti.

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KENTTE BEKLENEN YAĞIŞ ÖNCESİNDE MUHTEMEL SU BİRİKİNTİLERİ VE...

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KENTTE BEKLENEN YAĞIŞ ÖNCESİNDE MUHTEMEL SU BİRİKİNTİLERİ VE TAŞKINLARA KARŞI ÖNLEM AMACIYLA KAPSAMLI TEMİZLİK ÇALIŞMASI BAŞLATTI. YÜZLERCE PERSONELİN GECE BOYUNCA GÖREV YAPTIĞI ÇALIŞMADA, MERKEZ İLÇELERDEKİ CADDE VE BULVARLARDA TIKANMA İHTİMALİ BULUNAN MAZGAL VE YAĞMUR SUYU IZGARALARI TEK TEK TEMİZLENİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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