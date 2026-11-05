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Tünel Arhavi'de heyelan bölgesinin ulaşımını güvence altına aldı

Artvin'in Arhavi ilçesinde 2024'te 4 kişinin öldüğü heyelanın ardından Karadeniz Sahil Yolu'nda yapılan tünelin bir bölümü trafiğe açıldı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 10:04

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EDİTÖR: Aslı Han

Tünel Arhavi'de heyelan bölgesinin ulaşımını güvence altına aldı

bölgede neler yaşandı:

Artvin'in Arhavi ilçesi Kıyıcık mevkiinde 8 Aralık 2024'te meydana gelen heyelanda, Giresunlu dört gencin bulunduğu otomobil toprak altında kalmış ve araçtaki vatandaşlar 36 saat süren çalışmanın ardından çıkarılmıştı. Olay, bölgedeki yamaçların taşıdığı riski ve açıkta kalan güzergâhın güvenliğini gün ışığına çıkardı.

Heyelanın ardından yapılan incelemelerde, yamaçtaki riskin devam ettiği ve riskli alanın tamamen temizlenmesinin mümkün olmadığı tespit edildi. Bu değerlendirme sonrası ulaşımın güvenliğini sağlamak amacıyla Karadeniz Sahil Yolu'nda yer alan söz konusu kesimde tünel inşasına karar verildi.

tünel projesi ve uygulanan çalışmalar:

Karayolları ekipleri, projenin yürütülmesi kapsamında kazı, dolgu ve altyapı imalatları gibi kapsamlı çalışmalar gerçekleştirdi. Heyelan riski bulunan kesimde ulaşımın güvenli şekilde sürdürülmesi amacıyla inşa edilen tünelde ilk bölümün inşası tamamlanarak hizmete açıldı.

Proje, çift tüplü aç-kapa tünel yaklaşımıyla planlanırken, tamamlanan bölüm dün gece itibarıyla araç geçişlerine açıldı ve araçlar yeni güzergâhtan yönlendirilmeye başlandı. Çalışmaların diğer bölümleri de projeye uygun şekilde sürdürülüyor.

bölgesel ve uluslararası ulaşıma etkisi:

Karadeniz Sahil Yolu, Türkiye ile Gürcistan arasındaki uluslararası taşımacılık açısından stratejik öneme sahip. Tünelin açılması, heyelan kaynaklı ulaşım aksaklıklarının önüne geçmeyi ve sürücülere daha güvenli bir güzergâh sunmayı hedefliyor. Tamamlanan bölüm sayesinde bölgedeki trafik akışı rahatlayacak ve taşımacılık hattındaki kesintilerin azaltılması amaçlanıyor.

Yetkililer, projenin ilerleyen safhalarında da güvenlik ve sürekliliğin ön planda tutulacağını belirtiyor. Bölge halkı ve transit trafiğin güvenliğinin sağlanması, projenin öncelikli hedefi olmaya devam edecek.

ARHAVİ İLÇESİNDE 2024 YILINDA 4 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ HEYELANIN ARDINDAN ULAŞIM GÜVENLİĞİNİN...

ARHAVİ İLÇESİNDE 2024 YILINDA 4 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ HEYELANIN ARDINDAN ULAŞIM GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA KARADENİZ SAHİL YOLU'NDA YAPIMINA BAŞLANAN TÜNEL TAMAMLANARAK TRAFİĞE AÇILDI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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