Adana’da erkenci portakal hasadı başladı; yüksek rekolte fiyatlara yansımadı

Adana’da erkenci portakal hasadı başladı

Türkiye'nin önemli narenciye merkezlerinden Adana'da erkenci portakal sezonu açıldı. Bu yıl Navelina ve Fukumoto cinsi portakalların toplandığı alanlar, erken saatlerde işçilerle doluyor. Bahçelerden toplanan ürünler Adana hali aracılığıyla yurt içi pazarlara sevk ediliyor.

Kent genelinde 160 bin dönüm alanda süren üretimde dönüm başına ortalama 4 ton verim beklendiği belirtiliyor; bunun karşılığı olarak bu sezon için hedeflenen toplam rekolte 670 bin ton olarak kaydedildi.

hasat ve üretim detayları:

Erkenci çeşitlerin devreye girmesiyle birlikte hasat ekipleri sabahın erken saatlerinde bahçelere giriyor. Toplanan portakallar özenle sınıflandırılarak iç piyasaya yönlendiriliyor. Üreticiler, meyvelerin ağaç üzerinde bırakılmayıp pazar ihtiyacına göre toplandığını, bunun ağaç sağlığı ve gelecek sezon verimi için de önemli olduğunu vurguluyor.

Çiftçilerden alınan bilgilere göre ağaç başına 150-200 kilogram arasında değişen verim görülüyor. Büyük ölçekli üreticiler ile küçük aile işletmeleri aynı alanlarda üretim yapıyor; ancak her iki grupta da bu yıl verimin geçen yıla kıyasla arttığı belirtiliyor.

kara deniz taşımacılığının etkisi:

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle Karadeniz'deki gemi trafiğinin kısıtlanması, narenciye ticaretini olumsuz etkiledi. Limanlardan yapılan sevkiyat azalınca portakal, limon ve mandalina gibi ürünlerin ihraç kanalları daraldı. Bu durum iç piyasada arz artışı yaratırken fiyatları aşağı çekti.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan da hasat sırasında yaptığı değerlendirmede rekoltenin yüksek olduğunu, ancak savaş nedeniyle yurtdışı pazarlarına yeterince ulaşamadıklarını belirtti. Doğan, geçen yıl bahçede kilogram fiyatının 27-32 lira aralığında olduğunu; bu yıl ise fiyatın 5-7 lira düzeyine gerilediğini ifade etti. Ayrıca Mersin ve Samsun'dan kalkan haftalık birkaç geminin mevcut talebi karşılamaya yetmediğine dikkat çekti.

çiftçinin talepleri ve piyasa tepkileri:

Fiyat baskısı altında kalan üreticiler, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) aracılığıyla navlun desteği veya ağaçta kalan ürün için kilogram başına destek talep ediyor. Başkan Doğan, ağaçta kalan ürüne kilogram başına 5 lira destek verilmesinin çiftçiyi rahatlatacağını söyledi.

Üreticilerden Vedat Yıldız ise kendi tarlasının durumunu anlatarak 240 dönümlük alanında hasadın sürdüğünü, ağaç başı verimin 150-200 kilogram aralığında olduğunu belirtti. Yıldız, şu anda kilogram fiyatının 5 lira olduğunu, tüccarın ürünü 5-6 liraya aldığı ancak gemi trafiğinin kapalı olması nedeniyle talebin düşük kaldığını aktardı. Yıldız, ayrıca meyvelerin bir yıl sonra verim için de hasat edildiğini, ağacın üzerinde bırakılamayacağını vurguladı.

Bu gelişmeler ışığında Adana'da rekoltenin yüksek olmasının pazardaki karşılığının sınırlı kalması, bölge üreticileri için sezonun ekonomik zorluklarını ortaya koyuyor. Hem iç piyasa dengesi hem de ihracat kanallarının açılmasına yönelik adımların atılması, fiyatlardaki baskının hafifletilmesi açısından belirleyici olacak.

ADANA'DA ERKENCİ PORTAKAL HASADI BAŞLADI.