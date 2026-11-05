OYAK çimento marjları güçlendi; verimlilik ve yenilenebilir yatırımları ön planda

OYAK Çimento üçüncü çeyrek değerlendirmesi

OYAK Çimento, 2026 yılının üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Zorlu piyasa koşullarına rağmen şirket, FAVÖK marjını yüzde 30,4 seviyesine taşıdı ve çeyrekte 5,4 milyar TL FAVÖK elde etti. Konsolide satış gelirleri 17,8 milyar TL olurken, dönem net kârı 3 milyar TL, yılın ilk dokuz aylık net kârı ise 5,3 milyar TL olarak gerçekleşti.

finansal performans ve satış hacmi:

Şirketin üçüncü çeyrek FAVÖK'ü bir önceki çeyreğe göre %33 artışla 4,1 milyar TL'den 5,4 milyar TL'ye yükseldi. Konsolide satış gelirleri önceki çeyrekteki 16,5 milyar TL seviyesinden 17,8 milyar TL'ye çıktı. Çimento satış hacmi bir önceki çeyreğe göre %6, geçen yılın aynı dönemine göre ise %1 artış gösterdi.

Üçüncü çeyrekteki FAVÖK marjı %30,4 ile geçen yılın aynı dönemindeki %30,6 seviyesine yakın bir performans sergiledi. İlk dokuz aylık dönemde konsolide FAVÖK marjı %26,7 olurken (geçen yılın aynı döneminde %26,8), çimento operasyonlarının ilk dokuz aylık FAVÖK marjı %38,9 seviyesinde gerçekleşti.

Hürmüz Boğazı kaynaklı navlun maliyetlerindeki artış, ihracat gelirlerini etkiledi; ihracatın toplam net satışlardaki payı üçüncü çeyrekte %8,5, yılın ilk dokuz ayında ise %9,3 olarak kaydedildi.

sürdürülebilirlik ve enerji dönüşümü:

Şirket, maliyet yönetimi ve verimlilik iyileştirmelerinin yanında enerji dönüşümü ve düşük karbonlu üretim yatırımlarını da hızlandırdı. Nisan 2026'da tam kapasite devreye alınan 115 MW kapasiteli Beypazarı Güneş Enerji Santrali, 30 Eylül itibarıyla yaklaşık 112 bin MWh elektrik üretti. Bu projeyle şirket, toplam enerji tüketiminde yenilenebilir payını %25 seviyesine çıkarmayı hedefliyor.

Alternatif yakıt kullanım oranı 2026'nın ilk dokuz ayında %28,2 ile ülke ortalamasının üzerinde gerçekleşti. Toplam 13,5 MW kapasiteli atık ısı geri kazanım yatırımları devam ediyor; bu adımlar enerji verimliliğini artırma ve karbon ayak izini azaltma stratejisinin merkezinde yer alıyor.

yönetimden değerlendirmeler:

Eralp Tunçsoy: 2026 yılının üçüncü çeyreğinde elde ettiğimiz sonuçlar, değişken piyasa koşullarına rağmen operasyonel gücümüzü ve finansal dayanıklılığımızı bir kez daha ortaya koydu. Özellikle kârlılık marjlarımızdaki iyileşme; etkin maliyet yönetimimizin, operasyonel verimliliğimizin ve katma değer odaklı ürün stratejimizin somut bir göstergesi oldu. ‘Globalde Lokal’ stratejimiz doğrultusunda uluslararası büyüme yolculuğumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda, TCC Group bünyesinde Ukrayna’nın ikinci büyük çimento üreticisi ve yıllık 4.2 milyon ton çimento kapasitesine sahip IFCEM’in grubumuza katılımına yönelik önemli bir adım attık. Diğer taraftan, Türkiye, Portekiz ve Batı Afrika operasyonlarımızı kapsayan Cimpor International’ın halka arz çalışmaları hızla devam ediyor. Bu süreci yalnızca sermaye piyasalarına erişim açısından değil, uluslararası büyüme stratejimizi destekleyecek uzun vadeli ve stratejik bir dönüşüm olarak değerlendiriyoruz. Şirketimizin Türkiye’deki güçlü pazar konumu, operasyonel yetkinlikleri ve finansal performansı, grubumuzun bölgesel liderliğini pekiştiren önemli unsurlar arasında yer alıyor. Önümüzdeki dönemde de finansal disiplinimizden ödün vermeden, kaynaklarımızı verimli kullanmaya, rekabet gücümüzü artırmaya ve sürdürülebilir değer oluşturacak yatırım fırsatlarını değerlendirmeye devam edeceğiz. Pazarın değişen dinamiklerine uyum sağlarken dönüşüm yatırımlarımızı sürdürüyoruz.

Murat Sela: Küresel ekonomideki belirsizliklerin, jeopolitik gerilimler ve yüksek finansman maliyetlerinin çimento sektörü dinamiklerini ve maliyetleri önemli ölçüde etkilediği bir dönemden geçiyoruz. Böyle bir ortamda güçlü üretim altyapımızın, geniş coğrafi erişimimizin ve değişen ihtiyaçlara uyum sağlama kabiliyetimizin önemi daha da artıyor. Üçüncü çeyrekte özellikle Marmara ve Ege bölgelerindeki satış performansımızın katkısıyla çimento satış hacmimizi bir önceki çeyreğe göre yüzde 6 artırdık. Operasyonlarımızı yönetirken piyasanın kısa vadeli dinamiklerini yakından takip ediyor, diğer taraftan sektörümüzün geleceğini şekillendiren yapısal dönüşüme odaklanıyoruz. Bu dönüşümün merkezinde enerji verimliliği, alternatif yakıt kullanımı ve düşük karbonlu üretim yer alıyor. Nisan ayında devreye aldığımız Beypazarı Güneş Enerji Santralimiz, Eylül ayı sonuna kadar yaklaşık 112 bin MWh elektrik üreterek yenilenebilir enerji yatırımlarımızın somut sonuçlarını ortaya koydu. Alternatif yakıt kullanımında Türkiye ortalamasının üzerinde olmamız ve devam eden atık ısı geri kazanım projelerimiz de bu yaklaşımımızı tamamlıyor. Amacımız, üretimde verimliliği ve rekabet gücünü artırırken çevresel etkimizi de kalıcı biçimde azaltmak. Şirket olarak sanayinin düşük karbonlu geleceğine yönelik yatırımlarımızı uzun vadeli bir bakış açısıyla sürdüreceğiz.

OYAK ÇİMENTO YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ VE CIMPOR GLOBAL CFO’SU ERALP TUNÇSOY