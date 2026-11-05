Balık sezonu bereketi tüketici ve balıkçı yüzünü güldürüyor

Karadeniz ve Marmara'dan gelen verimle sezon bereketi devam ediyor

Bilecik'te ailece 1975'ten bu yana balıkçılık yapan Batuhan Acar, bu yıl denizdeki çeşitlilik ve verimin beklenenden yüksek olduğunu söyledi. Acar, palamut başta olmak üzere hamsi, istavrit, sardalya, çupra, levrek, çinekop, barbun, mezgit ve mırla gibi türlerin bolca avlandığını belirtti.

Yasak, açılış ve av durumu:

Genel av yasağı 15 Nisan’da başlayıp 31 Ağustos gece yarısıyla sona erdi; balıkçılar 1 Eylül sabahı denize açılarak sezona giriş yaptı. Acar, "Bu sene maşallah her şeyimiz bol" diyerek, palamutun bu sezon özellikle dikkat çektiğini aktardı.

Acar, palamutun boyut olarak şu an 1 kilo ile 1,2 kilo aralığında olduğunu ve bu nedenle tüketiciler tarafından en çok tercih edilen türlerden biri olduğunu söyledi.

Fiyatlar ve tüketici eğilimleri:

Acar fiyatlara ilişkin şu bilgileri verdi: palamut 100-150 TL arasında, hamsi 200-250 TL, sardalya ve istavrit 200 TL civarında, mezgit 200-300 TL, barbun ve tekir 200-500 TL aralığında iriliğine göre satılıyor. Bu fiyatların alıcı ilgisini artırdığını belirtti.

Küçük aileler için palamutun boyutunun yeterli olduğunu ifade eden Acar, "İki kişilik, üç kişilik bir aileye şuan kilosu bir kilo ile 1 kilo 200 gram arasında gelen palamut yetiyor" dedi ve balığın tava, ızgara, fırın veya buğulama gibi farklı pişirme yöntemlerinde yağlı ve lezzetli çıktığını vurguladı.

Acar ayrıca tüketici tercihleri üzerine, fiyatların uygunluğunun birçok kişiyi balık yemeye yönlendirdiğini; palamuttan sıkılanların hamsi ve sardalyaya, başka tüketicilerin ise çupra, levrek veya çinekop gibi türlere yöneldiğini söyledi. Sezonun genel olarak verimli geçtiğini, Karadeniz ve Marmara’dan gelen avların da desteklediğini belirterek memnuniyetini dile getirdi.

BİLECİK'TE BALIKÇILIK YAPAN BATUHAN ACAR