Şekerbank üretim odaklı büyüme ile aktiflerini 293,4 milyar TL'ye taşıdı

Şekerbank'ın 2026 ilk dokuz ay performansı

Şekerbank, 30 Eylül 2026 tarihli konsolide olmayan mali tablolarına göre yılın ilk dokuz ayında aktif büyüklüğünü yüzde 44 artırarak 293,4 milyar TL seviyesine taşıdı. Banka, büyüme stratejisinin merkezine üretimin finansmanını alarak özellikle tarım segmentinde sağlanan artışla toplam nakdi ve gayri nakdi kredi hacmini ilk dokuz ayda yüzde 46 yükselterek 192 milyar TLye ulaştırdı.

Büyüme ve kredi odağı:

Şekerbank, üretim ve istihdam odaklı kredi politikasıyla tarım başta olmak üzere reel sektöre kaynak aktarımını artırdı. Bankanın kredi hacmindeki bu hızlı genişleme, kredi portföyünde hem nakdi hem gayri nakdi kalemlerde gözlemlendi ve yıl içindeki büyüme dinamiğinin merkezinde yer aldı. İlk dokuz ayda bankanın net dönem kârı solo bazda 2,6 milyar TL, konsolide bazda ise 3,2 milyar TL olarak açıklandı.

Pasif yapı ve likidite kaynakları:

Türkiye genelinde tabana yaygın mevduat yapısını güçlendirmeye devam eden banka, yılın üçüncü çeyreğinde solo bazda toplam mevduat hacmini yüzde 33 artırarak 186,4 milyar TLye yükseltti. Uluslararası finans kuruluşları ve sermaye piyasalarından sağlanan yeni kaynaklarla yurt dışı finansman büyüklüğü yıl başından bu yana yüzde 60 artışla 1,4 milyar dolar seviyesine çıktı.

Sermaye ve yönetim perspektifi:

Şekerbank, sektör ortalamasının üzerinde seyreden güçlü sermaye yeterlilik rasyosunu korudu; 30 Eylül 2026 itibarıyla konsolide sermaye yeterlilik rasyosu %22,34, solo bazda ise %20,50 olarak açıklandı. Banka yönetimi, elde edilen sonuçların sürdürülebilirliğine vurgu yaparken uzun vadeli kaynak sağlamaya yönelik iş birliklerini güçlendirerek yerel ekonomi ve istihdama destek vermeye devam etme hedefini yineledi.

Şekerbank Genel Müdürü Aybala Şimşek Galpin, sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde 'Makro ekonomik politikalarla uyumlu, üretim ve istihdam odaklı güçlü büyüme performansımızı, Türkiye genelindeki köklü şube ağımızın desteğiyle 2026 yılında da başarıyla sürdürdük ve toplam nakdi ve gayri nakdi kredi hacmimizi ilk dokuz ayda yüzde 46 artırarak 192 milyar TL’ye ulaştırdık' ifadelerini kullandı. Yönetim, uluslararası ortaklıklardan elde edilen uzun vadeli kaynakları artırarak yerel istihdamı desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Bu sonuçlar, Şekerbank'ın tarım ve üretim finansmanına odaklanarak hem bilanço büyüklüğünü hem de mevduat tabanını güçlendirdiğini gösteriyor. Bankanın kârlılık, sermaye yeterliliği ve dış kaynak erişimindeki gelişmeler, önümüzdeki dönem için büyüme ve risk yönetimi açısından önemli bir temel oluşturuyor.

ŞEKERBANK, 2026 YILININ İLK DOKUZ AYINDA AKTİF BÜYÜKLÜĞÜNÜ YÜZDE 44 ARTIRARAK 293,4 MİLYAR TL’YE YÜKSELTTİ. TARIM SEGMENTİ ÖNCELİKLİ OLMAK ÜZERE ÜRETİM VE İSTİHDAM ODAKLI KREDİ BÜYÜMESİNİ SÜRDÜREN BANKA, TOPLAM NAKDİ VE GAYRİ NAKDİ KREDİ HACMİNİ İLK DOKUZ AYDA YÜZDE 46 ARTIŞLA 192 MİLYAR TL’YE ULAŞTIRDI.