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Adana'da oyunlaştırma ile kültürel mirası koruma ve aktarımın yolları aranacak

ATÜ, Erasmus+ destekli 'Heritage Game' projesinin kapanış konferansına 15-17 Eylül 2026'de ev sahipliği yapacak; hibrit formatta AR/VR, oyunlaştırma ve topluluk tabanlı koruma ele alınacak.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 15:58

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Adana'da oyunlaştırma ile kültürel mirası koruma ve aktarımın yolları aranacak

ATÜ ev sahipliğinde uluslararası konferans

Avrupa Birliği Erasmus+ programı kapsamında desteklenen 'Heritage Game' projesinin kapanış etkinliği olan Sürdürülebilir Kültürel Miras Uygulamalarında Bir Katalizör Olarak Oyunlaştırma Konferansı 2026, 15-17 Eylül 2026 tarihlerinde Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) kampüsünde gerçekleştirilecek. Etkinlik, hem yüz yüze hem de çevrim içi katılım imkanı sunan hibrit formatla düzenlenecek ve Avrupa'nın farklı ülkelerinden akademisyenler, teknoloji geliştiricileri ile kültür mirası uzmanlarını bir araya getirecek.

Konferansın odağı ve içerikleri:

Program boyunca kültürel mirasın dijitalleştirilmesi, oyunlaştırma modelleri, artırılmış ve sanal gerçeklik (AR/VR) uygulamaları ve topluluk tabanlı miras koruma stratejileri multidisipliner bir yaklaşımla tartışılacak. Oturumlar; bildiri sunumları, paneller ve uygulamalı atölye çalışmaları ile katılımcılara hem teorik hem de pratik perspektifler sağlayacak.

Katılımcılar ve yayın fırsatları:

Portekiz, Romanya, İtalya, Slovakya, Bulgaristan ve Çekya gibi ülkelerden davetli konuşmacıların yer alacağı programda akademik ağların güçlendirilmesi ve uluslararası iş birliklerinin genişletilmesi hedefleniyor. Konferans kapsamında sunulan çalışmaların uluslararası hakemli bir dergide yayımlanma fırsatı da sunulacak.

ATÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen, üniversitenin uluslararası bilimsel ve kültürel iş birliklerine öncülük etmeye devam ettiğini belirterek, bu organizasyona ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını ve projenin kültürel mirasın korunması ile genç nesillere aktarılmasında oyunlaştırmanın dinamik gücünü ön plana çıkardığını vurguladı.

AVRUPA BİRLİĞİ ERASMUS+ PROGRAMI KAPSAMINDA DESTEKLENEN &quot;HERİTAGE GAME&quot; PROJESİNİN KAPANIŞ...

AVRUPA BİRLİĞİ ERASMUS+ PROGRAMI KAPSAMINDA DESTEKLENEN "HERİTAGE GAME" PROJESİNİN KAPANIŞ ETKİNLİĞİ OLAN "SÜRDÜRÜLEBİLİR KÜLTÜREL MİRAS UYGULAMALARINDA BİR KATALİZÖR OLARAK OYUNLAŞTIRMA KONFERANSI 2026", 15-17 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ATÜ) EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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