Fırat Üniversitesi yeni döneme koordinasyon odaklı hazırlanıyor

toplantı özeti:

Fırat Üniversitesi, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala üniversite genelindeki hazırlıkları değerlendirmek üzere bir Senato Toplantısı gerçekleştirdi. Toplantı, Senato Toplantı Salonunda yapıldı ve yeni dönemin sorunsuz başlamasına yönelik kapsamlı bir gözden geçirme yapıldı.

hazırlık çalışmalarının kapsamı:

Toplantıda eğitim-öğretim faaliyetlerinin planlanması, akademik ve idari süreçlerin düzenlenmesi ile fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen hazırlık çalışmaları ayrıntılı olarak ele alındı. Üniversitenin ilgili birimleri tarafından yapılan altyapı, program takvimi ve idari koordinasyon çalışmalarının durumu değerlendirildi ve eksik alanların iyileştirilmesine yönelik adımlar konuşuldu.

Senato toplantısında ayrıca akademik takvim, ders atamaları ile kayıt ve danışmanlık süreçlerinin yeni döneme hazır hale getirilmesi üzerinde duruldu. Senato üyeleri kendi birimlerinde yapılan hazırlıklara ilişkin bilgi vererek, koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

öğrenci imkanları ve eğitim kalitesi:

Görüş alışverişinde öğrencilerin akademik ve sosyal imkanlarının geliştirilmesi, eğitim kalitesinin yükseltilmesi ve üniversite içi koordinasyonun artırılması öncelikli konular olarak öne çıktı. Katılımcılar, öğrenci destek hizmetleri, rehberlik ve kampüs güvenliği gibi alanlarda yapılacak düzenlemelerin yeni dönemde uygulanmasının önemini vurguladı.

Prof. Dr. Fahrettin Göktaş toplantıda, üniversitenin tüm birimleriyle yürütülen hazırlıkların titizlikle sürdüğünü belirterek şöyle konuştu: "Öğrencilerimizin huzurlu, güvenli ve nitelikli bir eğitim ortamında yeni döneme başlamaları için üniversitemizin tüm birimleriyle gerekli hazırlıklarımızı gerçekleştiriyoruz. 2026-2027 eğitim öğretim yılının öğrencilerimiz, akademik ve idari personelimiz ile üniversitemiz için hayırlı ve başarılı olmasını diliyorum".

Toplantı sonrası, Senato tarafından tespit edilen öncelikli alanlarda ek çalışma grupları oluşturulması ve ilerleyen günlerde uygulamaya yönelik takvimlerin netleştirilmesi kararlaştırıldı. Üniversite yönetimi, yeni dönemin planlandığı biçimde başlaması için izleme ve raporlama mekanizmalarını etkin tutmayı sürdürecek.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ’NDE (FÜ), YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HAZIRLIKLARI DEĞERLENDİRİLDİ.