Bandırma'da ikili eğitim tarihe karıştı, tüm kademeler tam gün ders başı yapacak

Bandırma'da yeni eğitim yılı hazırlıkları tamamlandı:

2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde Bandırma'da okulların hazırlıkları tamamlandı. İlçe genelinde birinci sınıf, ortaokul ve anaokulu öğrencileri 7 Eylül itibarıyla uyum haftası programına başladı. Resmi açıklamaya göre tüm okullarda planlı bakım, onarım ve tadilat çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı.

Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, yeni döneme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak hazırlıkların sistemli şekilde yürütüldüğünü belirtti. İlçede örgün eğitim kapsamında görev yapan öğretmen sayısının yaklaşık 2 bin 300 olduğu, öğrencilerin ise tüm kademelerde 14 Eylül Pazartesi günü tam gün ders başı yapacağı kaydedildi.

Uyum haftası uygulaması:

Uyum haftası kapsamında ilkokul ve anaokulu öğrencilerinin okula alışma süreçleri öncelikli tutuldu. Bu kapsamda okulların bölümleri tanıtılıyor, çocuklar öğretmenleri ve sınıf arkadaşlarıyla tanıştırılıyor; etkinlikler aracılığıyla okula adaptasyon hedefleniyor. Yetkililer, uyum sürecinin öğrencilerin okula daha rahat başlamasını sağlamak üzere yapılandırıldığını vurguladı.

Ortaokullarda uyum programı 3 gün sürüyor ve veliler sürece davet ediliyor. Aslan, velilerden uyum haftası boyunca çocuklarıyla birlikte okula gelerek destek olmalarını istedi. Ayrıca çalışan ve memur velilerin, çocuklarının uyum sürecine katılabilmeleri için kurumlarından idari izin talebinde bulunabilecekleri bildirildi.

İkili eğitim sona erdi, yatırım ve bina düzenlemeleri:

Bandırma adına öne çıkan bir gelişme de ilçede ikili eğitim uygulamasının tamamen sona ermiş olması oldu. Aslan, geçmiş yıllarda ilçede çok sayıda okulda ikili eğitimin sürdüğünü, yaklaşık 15 yıl önce 22 okulun ikili eğitim uyguladığını hatırlatarak bugün bu uygulamanın kapatıldığını açıkladı. İlçe genelinde öğrencilerin daha dengeli dağılımı ve eğitim hizmetlerinin sağlıklı yürütülmesi için yapılan bina yenileme ve yeni yapı çalışmalarının bu sonuca katkı sağladığı belirtildi.

Bandırma Sultan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile ilgili de bilgi veren Aslan, okulun geçici olarak Bandırma Anadolu Lisesi binasına taşındığını ve söz konusu binanın büyük, yaklaşık 50 sınıflık kapasiteye sahip olduğunu söyledi. Kız Meslek Lisesi öğrencileri burada tam gün eğitime devam edecek. Aslan, okul için yatırım programına teklif sunulduğunu ve ilerleyen dönemde gelişmelerin beklendiğini ifade etti.

Mevcut okul alanının tarihi niteliği nedeniyle yeni okulun aynı alana yapılıp yapılmayacağı konusunda alternatiflerin değerlendirildiği, yatırım için alternatif arsaların hazır olduğu ve arsa sıkıntısı bulunmadığı bildirildi. Aslan, ilçedeki eğitim altyapısının önemli ölçüde yenilendiğini ve deprem riskine karşı yürütülen çalışmaların tamamlandığını belirterek, "Bandırma’da ikili eğitim şu anda sona ermiş bulunuyor. İnşallah bir daha da ikili eğitime geçmeyeceğiz." dedi.

14 Eylül Pazartesi günü başlayacak 2026-2027 eğitim öğretim yılı ile birlikte Bandırma'daki öğrenciler ve öğretmenler yeni döneme tam kadro giriş yapacak.

BANDIRMA’DA İKİLİ EĞİTİM DÖNEMİ SONA ERDİ