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Bartın Üniversitesi kalite çıtasını tam akreditasyonla yükseltti

Bartın Üniversitesi, YÖKAK Kurumsal Akreditasyon Programı ara değerlendirmesi sonucunda tam akreditasyon elde etti; kurumsal akreditasyon 2029'a kadar geçerli.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 16:32

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Bartın Üniversitesi kalite çıtasını tam akreditasyonla yükseltti

Bartın Üniversitesi'ne YÖKAK'tan tam akreditasyon

Bartın Üniversitesi (BARÜ), Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yürütülen Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) kapsamındaki ara değerlendirme sonucunda tam akreditasyon almaya hak kazandı. Bağımsız değerlendirme ekibinin yaptığı ayrıntılı incelemeler, üniversitenin kalite güvencesi ölçütlerini karşıladığını ortaya koydu.

Değerlendirme süreci ve elde edilen sonuçlar:

KAP kapsamında daha önce 2 yıl süreyle şartlı akreditasyon verilen BARÜ, belirlenen eksiklikleri gidermeye yönelik iyileştirme çalışmalarını sürdürdü. Eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim sistemi başta olmak üzere yürütülen faaliyetler, YÖKAK'ın ara değerlendirmesinde olumlu bulundu. Bu kararla birlikte BARÜ'nün kurumsal akreditasyon süresi 2029 yılına kadar geçerli hale geldi.

Program akreditasyonları ve kurumsal hedefler:

Üniversitede hâlihazırda 31 lisans ve 8 ön lisans programı akredite durumda. BARÜ, 9 fakülte ve 4 meslek yüksekokulunda kalite çalışmalarını eş zamanlı yürütüyor. Lisans programları için MÜDEK, FEDEK, EPDAD, STAR, İAA, PEMDER, SPORAK ve HEPDAK gibi kuruluşlardan alınmış akreditasyonlar bulunurken, ön lisans programlarının akreditasyonları MEDEK tarafından sağlanmış durumda.

Kurumsal akreditasyonun sağladığı güvence, BARÜ'nün nitelikli eğitim vizyonunu destekliyor; üniversite, akredite program sayısını artırmaya yönelik çalışmalarını devam ettirecek.

Rektörün değerlendirmesi:

Rektör Prof. Dr. Ahmet Akkaya, sürece ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme faaliyetleri başta olmak üzere her alanda sürekli iyileştirme anlayışımızı sürdürüyoruz. YÖKAK tarafından üniversitemizin kalite güvencesi çalışmalarının tam akreditasyonla sonuçlandırılmasından büyük memnuniyet duyuyoruz."

Akkaya, ayrıca Kalite Koordinatörleriyle ekibe teşekkür ederek; "Bu başarıyı sürdürerek kalite standartlarını daha ileriye taşımaya ve program akreditasyonunu artırmaya devam edeceğiz. Bu süreçte Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Çetin Semerci’ye, şu anki Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Elif Karahan ve ekibine ile emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Bartın Üniversitesi'nin elde ettiği bu tam akreditasyon, kurumun kalite güvence sistemlerinin güçlendiğine dair önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor ve üniversitenin 2029 yılına kadar sürecek kurumsal tanınırlığını pekiştiriyor.

BARTIN ÜNİVERSİTESİ (BARÜ), YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU (YÖKAK) TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN KURUMSAL...

BARTIN ÜNİVERSİTESİ (BARÜ), YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU (YÖKAK) TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN KURUMSAL AKREDİTASYON PROGRAMI (KAP) KAPSAMINDA YAPILAN ARA DEĞERLENDİRME SONUCUNDA TAM AKREDİTASYON ALMAYA HAK KAZANDI.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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