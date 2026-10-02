Adana'da şalgam festivaline son hazırlıklar: üreticiler yoğun talebe hazırlanıyor

Adana'da şalgam festivaline son hazırlıklar

Uluslararası Adana Lezzet Festivali, 9-11 Ekim tarihlerinde Merkez Park'ta düzenlenecek ve 'Acısıyla Tatlısıyla 10. Yıl, On'ca Lezzet' temasıyla gerçekleştirilecek. Adana'nın geleneksel lezzeti şalgam bu yıl da etkinlik programında yer alıyor; yerel üreticiler festival öncesi yoğun mesai yapıyor.

festivalin boyutu:

Geçtiğimiz yıl düzenlenen festival 800 bin ziyaretçi ile rekor katılıma ulaşmış ve Adana ekonomisine 3,7 milyar TLlik ekonomik değer sağlamıştı. Etkinlikte ayrıca 400 bin şişe şalgam tüketildi. Bu yıl Merkez Park'taki programda şalgamın yanı sıra kente özgü yemekler ile Azerbaycan, Hindistan ve Kuzey Kıbrıs Türk mutfağına ait lezzetler ve sokak yemekleri yer alacak.

şalgam üreticilerinin hazırlığı:

Büyük Usta & Serfressh Şalgam Firması Yetkilisi Çağatay Tanır, festival dönemlerinde Adana'ya dışarıdan yüz binlerce ziyaretçinin geldiğini ve bunun yerel esnaf ile ekonomiye ciddi katkı sağladığını belirtiyor. Tanır, dışarıdan gelen konukların Adana'nın lezzetlerini keşfetmeye geldiğini, özellikle şalgam ve kebabın öne çıktığını ifade etti ve 'şalgam tüketiminde ciddi bir artış gözlemliyoruz' dedi.

Tanır, ziyaretçilerin burada taze şalgamı yerinde içmeyi tercih ettiğini, yurt dışından gelen bazı konukların ilk tadımda farklı bulsa da ikinci ve üçüncü yudumda beğendiklerini aktardı ve 'içlerindeki Adanalıyı birazcık dışarıya çıkarıyoruz' ifadelerini kullandı.

KONUYLA İLGİLİ İHA MUHABİRİNE AÇIKLAMALARDA BULUNAN BÜYÜK USTA & SERFRESSH ŞALGAM FİRMASI YETKİLİSİ ÇAĞATAY TANIR, ADANA LEZZET FESTİVALİ KAPSAMINDA HER SENE ADANA'YA YÜZ BİNLERCE KİŞİ GELDİĞİNİ SÖYLEDİ.