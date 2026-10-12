Adana'da yapılan operasyonda DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle aranan kişi gözaltına alındı

Adana'da operasyonun ayrıntıları:

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik planlı operasyonlar kapsamında Sarıçam ilçesinde bir adres hedef alındı. Yapılan operasyonda, DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan 1 şüpheli tespit edilip gözaltına alındı.

operasyon bölgesi ve süreç:

Operasyonun yer aldığı Sarıçam ilçesinde ekipler, istihbari bilgiler doğrultusunda koordineli bir müdahale gerçekleştirdi. Adana İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü çalışmada şüphelinin bulunduğu adreste yapılan arama ve güvenlik tedbirleri sonucunda yakalama sağlandı.

şüphelinin işlemleri:

Yakalanan şüpheli, gerekli kimlik ve güvenlik kontrollerinin ardından işlemleri yapılmak üzere gözaltına alındı. Adli süreç ile ilgili işlemlerin jandarma birimlerince sürdürüldüğü, olayla bağlantılı soruşturmaların devam ettiği bildirildi.

ADANA’DA JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONDA, SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMAK SUÇUNDAN ARANAN 1 ŞÜPHELİ YAKALANDI.